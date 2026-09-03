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Продажи российских автомобилей за 8 месяцев выросли на 23,6%

Продажи российских автомобилей за 8 месяцев выросли на 23,6% - 03.09.2026, ПРАЙМ

Продажи российских автомобилей за 8 месяцев выросли на 23,6%

Продажи российских автомобилей по итогам января-августа текущего года выросли на 23,6% в годовом выражении и превысили 597 тысяч единиц, сообщил журналистам... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:28+0300

2026-09-03T09:28+0300

2026-09-03T09:28+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Продажи российских автомобилей по итогам января-августа текущего года выросли на 23,6% в годовом выражении и превысили 597 тысяч единиц, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026. "Рынок автомобилей нашего производства за 8 месяцев превысил 597 тысяч, это на 23,6% больше января-августа 2025 года", - сказал министр. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

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бизнес, россия, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф