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Продажи российских автомобилей за 8 месяцев выросли на 23,6%
Продажи российских автомобилей за 8 месяцев выросли на 23,6% - 03.09.2026, ПРАЙМ
Продажи российских автомобилей за 8 месяцев выросли на 23,6%
Продажи российских автомобилей по итогам января-августа текущего года выросли на 23,6% в годовом выражении и превысили 597 тысяч единиц, сообщил журналистам... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:28+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Продажи российских автомобилей по итогам января-августа текущего года выросли на 23,6% в годовом выражении и превысили 597 тысяч единиц, сообщил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов в кулуарах ВЭФ-2026. "Рынок автомобилей нашего производства за 8 месяцев превысил 597 тысяч, это на 23,6% больше января-августа 2025 года", - сказал министр. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, владивосток, антон алиханов, минпромторг, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, ВЭФ
Продажи российских автомобилей за 8 месяцев выросли на 23,6%
Глава Минпромторга Алиханов: продажи автомобилей в России за 8 месяцев выросли на 23,6%