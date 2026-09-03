Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финансовая модель реализации программы развития авиаотрасли сформирована - 03.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260903/alikhanov-873005155.html
Финансовая модель реализации программы развития авиаотрасли сформирована
Финансовая модель реализации программы развития авиаотрасли сформирована - 03.09.2026, ПРАЙМ
Финансовая модель реализации программы развития авиаотрасли сформирована
Финансовая модель реализации комплексной программы развития авиаотрасли России сформирована с учетом потребностей авиакомпаний и интересов авиапроизводителей,... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T17:37+0300
2026-09-03T17:37+0300
бизнес
россия
владивосток
антон алиханов
владимир путин
денис мантуров
минпромторг
минфин
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873005155.jpg?1788446247
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Финансовая модель реализации комплексной программы развития авиаотрасли России сформирована с учетом потребностей авиакомпаний и интересов авиапроизводителей, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Мы совместно с коллегами из Минтранса, Минфина и Минэкономразвития при непосредственном участии и координации этого процесса со стороны "Сбера" в течение длительного времени прорабатывали финансовую модель реализации программы. Нам удалось сформировать достаточно сложную, но сбалансированную модель, которая учитывает как потребности авиакомпаний, так и интересы авиапроизводителей", - сказал министр в кулуарах ВЭФ-2026. Алиханов добавил, что предложенные механизмы получили поддержку президента России Владимира Путина. Сейчас есть поручение данную модель утвердить в правительстве. "Часть решений уже одобрена правительством, они позволяют нам завершить строительство первых 74 самолетов, на поставку которых уже заключены контракты", - подчеркнул министр. Первый вице-премьер Денис Мантуров в начале июня говорил, что актуализированная комплексная программа развития авиаотрасли РФ должна появиться до конца текущего года. Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года (КПГА) была утверждена в июне 2022 года, однако она будет обновляться по мере получения новейшими отечественными гражданскими лайнерами, такими как SJ-100, МС-21 и Ил-114, сертификата типа. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, владивосток, антон алиханов, владимир путин, денис мантуров, минпромторг, минфин, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Антон Алиханов, Владимир Путин, Денис Мантуров, Минпромторг, Минфин, ВЭФ
17:37 03.09.2026
 
Финансовая модель реализации программы развития авиаотрасли сформирована

Глава Минпромторга Алиханов: финансовая модель программы развития авиаотрасли сформирована

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Финансовая модель реализации комплексной программы развития авиаотрасли России сформирована с учетом потребностей авиакомпаний и интересов авиапроизводителей, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Мы совместно с коллегами из Минтранса, Минфина и Минэкономразвития при непосредственном участии и координации этого процесса со стороны "Сбера" в течение длительного времени прорабатывали финансовую модель реализации программы. Нам удалось сформировать достаточно сложную, но сбалансированную модель, которая учитывает как потребности авиакомпаний, так и интересы авиапроизводителей", - сказал министр в кулуарах ВЭФ-2026.
Алиханов добавил, что предложенные механизмы получили поддержку президента России Владимира Путина. Сейчас есть поручение данную модель утвердить в правительстве.
"Часть решений уже одобрена правительством, они позволяют нам завершить строительство первых 74 самолетов, на поставку которых уже заключены контракты", - подчеркнул министр.
Первый вице-премьер Денис Мантуров в начале июня говорил, что актуализированная комплексная программа развития авиаотрасли РФ должна появиться до конца текущего года.
Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года (КПГА) была утверждена в июне 2022 года, однако она будет обновляться по мере получения новейшими отечественными гражданскими лайнерами, такими как SJ-100, МС-21 и Ил-114, сертификата типа.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯВладивостокАнтон АлихановВладимир ПутинДенис МантуровМинпромторгМинфинВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала