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Финансовая модель реализации программы развития авиаотрасли сформирована

Финансовая модель реализации программы развития авиаотрасли сформирована - 03.09.2026, ПРАЙМ

Финансовая модель реализации программы развития авиаотрасли сформирована

Финансовая модель реализации комплексной программы развития авиаотрасли России сформирована с учетом потребностей авиакомпаний и интересов авиапроизводителей,... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T17:37+0300

2026-09-03T17:37+0300

2026-09-03T17:37+0300

бизнес

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Финансовая модель реализации комплексной программы развития авиаотрасли России сформирована с учетом потребностей авиакомпаний и интересов авиапроизводителей, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов. "Мы совместно с коллегами из Минтранса, Минфина и Минэкономразвития при непосредственном участии и координации этого процесса со стороны "Сбера" в течение длительного времени прорабатывали финансовую модель реализации программы. Нам удалось сформировать достаточно сложную, но сбалансированную модель, которая учитывает как потребности авиакомпаний, так и интересы авиапроизводителей", - сказал министр в кулуарах ВЭФ-2026. Алиханов добавил, что предложенные механизмы получили поддержку президента России Владимира Путина. Сейчас есть поручение данную модель утвердить в правительстве. "Часть решений уже одобрена правительством, они позволяют нам завершить строительство первых 74 самолетов, на поставку которых уже заключены контракты", - подчеркнул министр. Первый вице-премьер Денис Мантуров в начале июня говорил, что актуализированная комплексная программа развития авиаотрасли РФ должна появиться до конца текущего года. Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года (КПГА) была утверждена в июне 2022 года, однако она будет обновляться по мере получения новейшими отечественными гражданскими лайнерами, такими как SJ-100, МС-21 и Ил-114, сертификата типа. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, владивосток, антон алиханов, владимир путин, денис мантуров, минпромторг, минфин, вэф