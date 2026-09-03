Финансовая модель реализации программы развития авиаотрасли сформирована
Глава Минпромторга Алиханов: финансовая модель программы развития авиаотрасли сформирована
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Финансовая модель реализации комплексной программы развития авиаотрасли России сформирована с учетом потребностей авиакомпаний и интересов авиапроизводителей, заявил журналистам глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Мы совместно с коллегами из Минтранса, Минфина и Минэкономразвития при непосредственном участии и координации этого процесса со стороны "Сбера" в течение длительного времени прорабатывали финансовую модель реализации программы. Нам удалось сформировать достаточно сложную, но сбалансированную модель, которая учитывает как потребности авиакомпаний, так и интересы авиапроизводителей", - сказал министр в кулуарах ВЭФ-2026.
Алиханов добавил, что предложенные механизмы получили поддержку президента России Владимира Путина. Сейчас есть поручение данную модель утвердить в правительстве.
"Часть решений уже одобрена правительством, они позволяют нам завершить строительство первых 74 самолетов, на поставку которых уже заключены контракты", - подчеркнул министр.
Первый вице-премьер Денис Мантуров в начале июня говорил, что актуализированная комплексная программа развития авиаотрасли РФ должна появиться до конца текущего года.
Комплексная программа развития авиатранспортной отрасли России до 2030 года (КПГА) была утверждена в июне 2022 года, однако она будет обновляться по мере получения новейшими отечественными гражданскими лайнерами, такими как SJ-100, МС-21 и Ил-114, сертификата типа.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.