https://1prime.ru/20260903/analitik-872977222.html

Аналитик оценила замедление потребительской инфляции в Турции

Аналитик оценила замедление потребительской инфляции в Турции - 03.09.2026, ПРАЙМ

Аналитик оценила замедление потребительской инфляции в Турции

Замедление потребительской инфляции в Турции дает основания для осторожного оптимизма, поскольку снижение годовых темпов роста цен происходит без существенного... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T10:53+0300

2026-09-03T10:53+0300

2026-09-03T10:53+0300

мировая экономика

турция

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872977222.jpg?1788421995

АНКАРА, 3 сен - ПРАЙМ. Замедление потребительской инфляции в Турции дает основания для осторожного оптимизма, поскольку снижение годовых темпов роста цен происходит без существенного ущерба для экономической активности, заявила РИА Новости турецкий экономический обозреватель Озлем Текиндор. Годовая инфляция в Турции в августе замедлилась до 31,51% с 31,75% в июле, сообщил в четверг Институт статистики Турции (TÜİK). В свою очередь Группа независимых экономистов по исследованию инфляции (ENAG) сообщила, что индекс потребительских цен в августе 2026 года вырос на 2,24%. Темпы роста ИПЦ, по данным группы, за последние 12 месяцев составили 49,03%. "Августовская динамика потребительской инфляции выглядит обнадеживающей. Месячный рост цен по базовым показателям оказался ниже 2%, а за последние два года годовая инфляция снизилась примерно на 20 процентных пунктов. При этом экономика не понесла значительных потерь в плане экономической активности", - сказала Текиндор. Она также обратила внимание на ситуацию с ценами производителей. По словам эксперта, несмотря на существенное - на 7% за месяц - повышение цен на энергоносители, рост цен в обрабатывающей промышленности оказался значительно ниже и составил 2,4%. "Это особенно важно с точки зрения дальнейшей динамики потребительских цен. Давление со стороны производственных издержек сохраняется, однако оно пока не выглядит неконтролируемым", - отметила Текиндор.

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, турция