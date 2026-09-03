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Грузовой поезд доставит в Армению около тысячи тонн российского топлива

Грузовой поезд доставит в Армению около тысячи тонн российского топлива - 03.09.2026, ПРАЙМ

Грузовой поезд доставит в Армению около тысячи тонн российского топлива

Очередной грузовой поезд доставит около 1 тысячи тонн российского дизельного топлива из Азербайджана в Армению, сообщили РИА Новости в ЗАО "Азербайджанские... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:17+0300

2026-09-03T11:17+0300

2026-09-03T11:17+0300

россия

армения

азербайджан

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БАКУ, 3 сен - ПРАЙМ. Очередной грузовой поезд доставит около 1 тысячи тонн российского дизельного топлива из Азербайджана в Армению, сообщили РИА Новости в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД). Азербайджан в конце октября 2025 года снял запрет на транзит грузов для Армении через свою территорию. "Поезд отправился со стации "Баладжары" Бинагадинского района Баку. Оттуда через станцию "Беюк-Кясик" состав проследует до Грузии, а затем направится в Армению. В состав вошло 17 цистерн общим весом 989 тонн", - сообщили в АЖД. Ранее транзитом через Азербайджан из России в Армению было отправлено более 55 тысяч тонн зерна, около 9 тысяч тонн удобрений, 1414 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1114 тонн угля и 334 тысяч тонн древесины. Также из Азербайджана в Армению было экспортировано около 15 тысяч тонн дизельного топлива и около 5 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95.

армения

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