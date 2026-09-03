https://1prime.ru/20260903/armenija-872979226.html
Грузовой поезд доставит в Армению около тысячи тонн российского топлива
Грузовой поезд доставит в Армению около тысячи тонн российского топлива - 03.09.2026, ПРАЙМ
Грузовой поезд доставит в Армению около тысячи тонн российского топлива
Очередной грузовой поезд доставит около 1 тысячи тонн российского дизельного топлива из Азербайджана в Армению, сообщили РИА Новости в ЗАО "Азербайджанские... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:17+0300
2026-09-03T11:17+0300
2026-09-03T11:17+0300
россия
армения
азербайджан
баку
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872979226.jpg?1788423463
БАКУ, 3 сен - ПРАЙМ. Очередной грузовой поезд доставит около 1 тысячи тонн российского дизельного топлива из Азербайджана в Армению, сообщили РИА Новости в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Азербайджан в конце октября 2025 года снял запрет на транзит грузов для Армении через свою территорию.
"Поезд отправился со стации "Баладжары" Бинагадинского района Баку. Оттуда через станцию "Беюк-Кясик" состав проследует до Грузии, а затем направится в Армению. В состав вошло 17 цистерн общим весом 989 тонн", - сообщили в АЖД.
Ранее транзитом через Азербайджан из России в Армению было отправлено более 55 тысяч тонн зерна, около 9 тысяч тонн удобрений, 1414 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1114 тонн угля и 334 тысяч тонн древесины.
Также из Азербайджана в Армению было экспортировано около 15 тысяч тонн дизельного топлива и около 5 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95.
армения
азербайджан
баку
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, армения, азербайджан, баку
РОССИЯ, АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Баку
Грузовой поезд доставит в Армению около тысячи тонн российского топлива
Очередной грузовой поезд доставит в Армению около тысячи тонн российского топлива
БАКУ, 3 сен - ПРАЙМ. Очередной грузовой поезд доставит около 1 тысячи тонн российского дизельного топлива из Азербайджана в Армению, сообщили РИА Новости в ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).
Азербайджан в конце октября 2025 года снял запрет на транзит грузов для Армении через свою территорию.
"Поезд отправился со стации "Баладжары" Бинагадинского района Баку. Оттуда через станцию "Беюк-Кясик" состав проследует до Грузии, а затем направится в Армению. В состав вошло 17 цистерн общим весом 989 тонн", - сообщили в АЖД.
Ранее транзитом через Азербайджан из России в Армению было отправлено более 55 тысяч тонн зерна, около 9 тысяч тонн удобрений, 1414 тонн пропана, 133 тонны алюминия, 1114 тонн угля и 334 тысяч тонн древесины.
Также из Азербайджана в Армению было экспортировано около 15 тысяч тонн дизельного топлива и около 5 тысяч тонн бензина АИ-92 и АИ-95.