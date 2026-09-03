https://1prime.ru/20260903/armenija-872980435.html

Армения одобрила внедрение "упрощенного таможенного коридора"

Армения одобрила внедрение "упрощенного таможенного коридора" - 03.09.2026, ПРАЙМ

Армения одобрила внедрение "упрощенного таможенного коридора"

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание с Ираном протокола о внедрении на границе между двумя странами "упрощенного таможенного... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:30+0300

2026-09-03T11:30+0300

2026-09-03T11:30+0300

мировая экономика

россия

армения

иран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872980435.jpg?1788424202

ЕРЕВАН, 3 сен – ПРАЙМ. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание с Ираном протокола о внедрении на границе между двумя странами "упрощенного таможенного коридора". "Дать согласие на предложение о подписании протокола об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через территории Армении и Ирана ("упрощенном таможенном коридоре"), - говорится в постановлении, проект которого представил глава комитета госдоходов Армении Эдуард Акопян. В обоснованиях к правительственному решению отмечается, что оно направлено на применение упрощенных процедур таможенного контроля и таможенного оформления для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности, а также облегчения процессов перемещения товаров. В частности, предполагается, что в целях применения "упрощенного таможенного коридора" стороны до въезда товаров и транспортных средств на территорию другой стороны будут в электронном виде обмениваться информацией о товарах, транспортных средствах и участниках внешнеэкономической деятельности, включая перевозчиков и их сотрудников. "Упрощенный таможенный коридор" предполагается применять в отношении тех субъектов, деятельность которых характеризуется низкой степенью риска нарушения таможенного законодательства. Упрощения будут применяться ко всем видам транспортных средств, за исключением машин личного пользования, и ко всем видам товаров", - отмечается в обоснованиях. По данным кабмина Армении, протокол будет подписан по инициативе иранской стороны.

армения

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, армения, иран