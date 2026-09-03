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Армения одобрила внедрение "упрощенного таможенного коридора" - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Армения одобрила внедрение "упрощенного таможенного коридора"
Армения одобрила внедрение "упрощенного таможенного коридора" - 03.09.2026, ПРАЙМ
Армения одобрила внедрение "упрощенного таможенного коридора"
Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание с Ираном протокола о внедрении на границе между двумя странами "упрощенного таможенного... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:30+0300
2026-09-03T11:30+0300
мировая экономика
россия
армения
иран
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ЕРЕВАН, 3 сен – ПРАЙМ. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание с Ираном протокола о внедрении на границе между двумя странами "упрощенного таможенного коридора". "Дать согласие на предложение о подписании протокола об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через территории Армении и Ирана ("упрощенном таможенном коридоре"), - говорится в постановлении, проект которого представил глава комитета госдоходов Армении Эдуард Акопян. В обоснованиях к правительственному решению отмечается, что оно направлено на применение упрощенных процедур таможенного контроля и таможенного оформления для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности, а также облегчения процессов перемещения товаров. В частности, предполагается, что в целях применения "упрощенного таможенного коридора" стороны до въезда товаров и транспортных средств на территорию другой стороны будут в электронном виде обмениваться информацией о товарах, транспортных средствах и участниках внешнеэкономической деятельности, включая перевозчиков и их сотрудников. "Упрощенный таможенный коридор" предполагается применять в отношении тех субъектов, деятельность которых характеризуется низкой степенью риска нарушения таможенного законодательства. Упрощения будут применяться ко всем видам транспортных средств, за исключением машин личного пользования, и ко всем видам товаров", - отмечается в обоснованиях. По данным кабмина Армении, протокол будет подписан по инициативе иранской стороны.
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мировая экономика, россия, армения, иран
Мировая экономика, РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ИРАН
11:30 03.09.2026
 
Армения одобрила внедрение "упрощенного таможенного коридора"

Армения одобрила внедрение на границе с Ираном "упрощенного таможенного коридора"

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ЕРЕВАН, 3 сен – ПРАЙМ. Правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание с Ираном протокола о внедрении на границе между двумя странами "упрощенного таможенного коридора".
"Дать согласие на предложение о подписании протокола об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через территории Армении и Ирана ("упрощенном таможенном коридоре"), - говорится в постановлении, проект которого представил глава комитета госдоходов Армении Эдуард Акопян.
В обоснованиях к правительственному решению отмечается, что оно направлено на применение упрощенных процедур таможенного контроля и таможенного оформления для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности, а также облегчения процессов перемещения товаров.
В частности, предполагается, что в целях применения "упрощенного таможенного коридора" стороны до въезда товаров и транспортных средств на территорию другой стороны будут в электронном виде обмениваться информацией о товарах, транспортных средствах и участниках внешнеэкономической деятельности, включая перевозчиков и их сотрудников.
"Упрощенный таможенный коридор" предполагается применять в отношении тех субъектов, деятельность которых характеризуется низкой степенью риска нарушения таможенного законодательства. Упрощения будут применяться ко всем видам транспортных средств, за исключением машин личного пользования, и ко всем видам товаров", - отмечается в обоснованиях.
По данным кабмина Армении, протокол будет подписан по инициативе иранской стороны.
 
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