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Оверчук прокомментировал сближение Армении с ЕС

Оверчук прокомментировал сближение Армении с ЕС - 03.09.2026, ПРАЙМ

Оверчук прокомментировал сближение Армении с ЕС

Вступление Армении в Евросоюз является делом Еревана и его суверенным правом, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:06+0300

2026-09-03T09:06+0300

2026-09-03T09:06+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Вступление Армении в Евросоюз является делом Еревана и его суверенным правом, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Вопрос вступления Армении в ЕС - это дело Армении. Как они решат - так и будет. Это их суверенное право, а наше право - решать вопросы с преференциями, которые Армения потеряет в случае сближения с ЕС", - сказал Оверчук, отвечая на вопрос РИА Новости. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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