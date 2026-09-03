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На АТР приходится 26% несырьевого неэнергетического экспорта России
На АТР приходится 26% несырьевого неэнергетического экспорта России - 03.09.2026, ПРАЙМ
На АТР приходится 26% несырьевого неэнергетического экспорта России
Более четверти (26%) несырьевого неэнергетического экспорта России приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил журналистам глава Минпромторга... | 03.09.2026, ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Более четверти (26%) несырьевого неэнергетического экспорта России приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на ВЭФ-2026.
"По итогам 2025 года на страны Азиатско-Тихоокеанского региона приходится 26% российского несырьевого неэнергетического экспорта", - сказал министр.
Он уточнил, что на АТР также приходится 26% экспорта товаров отраслей промышленности и 25% экспорта продукции АПК. Около трети несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в Азиатско-Тихоокеанский регион занимает продукция цветной металлургии.
"Следующие по значению – товары лесопромышленного комплекса, химической промышленности (не включая удобрения) и машины и оборудование – на каждую из этих трех отраслей в 2025 году приходилось 10-12% ННЭ", - добавил Алиханов.
По итогам шести месяцев 2026 года соответствующие отрасли по-прежнему входят в топ-5 и занимают по 7-10% ННЭ, отметил он.
В разрезе конкретных стран лидируют Мьянма (объем несырьевого неэнергетического экспорта из России за полгода вырос вдвое), Таиланд (+30%) и Индонезия (+20%).
"В импорте России из стран АТР наибольшая доля принадлежит машинам и оборудованию, продукции электронной промышленности: на каждую из этих отраслей приходится 17-18% импорта", - сообщил также глава Минпромторга.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, азиатско-тихоокеанский регион, мьянма, таиланд, антон алиханов, минпромторг, атр, вэф
РОССИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, МЬЯНМА, ТАИЛАНД, Антон Алиханов, Минпромторг, АТР, ВЭФ
На АТР приходится 26% несырьевого неэнергетического экспорта России
Алиханов: более четверти несырьевого неэнергетического экспорта России приходится на АТР
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Более четверти (26%) несырьевого неэнергетического экспорта России приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на ВЭФ-2026.
"По итогам 2025 года на страны Азиатско-Тихоокеанского региона приходится 26% российского несырьевого неэнергетического экспорта", - сказал министр.
Он уточнил, что на АТР также приходится 26% экспорта товаров отраслей промышленности и 25% экспорта продукции АПК. Около трети несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в Азиатско-Тихоокеанский регион занимает продукция цветной металлургии.
"Следующие по значению – товары лесопромышленного комплекса, химической промышленности (не включая удобрения) и машины и оборудование – на каждую из этих трех отраслей в 2025 году приходилось 10-12% ННЭ", - добавил Алиханов.
По итогам шести месяцев 2026 года соответствующие отрасли по-прежнему входят в топ-5 и занимают по 7-10% ННЭ, отметил он.
В разрезе конкретных стран лидируют Мьянма (объем несырьевого неэнергетического экспорта из России за полгода вырос вдвое), Таиланд (+30%) и Индонезия (+20%).
"В импорте России из стран АТР наибольшая доля принадлежит машинам и оборудованию, продукции электронной промышленности: на каждую из этих отраслей приходится 17-18% импорта", - сообщил также глава Минпромторга.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.