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На АТР приходится 26% несырьевого неэнергетического экспорта России

На АТР приходится 26% несырьевого неэнергетического экспорта России - 03.09.2026, ПРАЙМ

На АТР приходится 26% несырьевого неэнергетического экспорта России

Более четверти (26%) несырьевого неэнергетического экспорта России приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил журналистам глава Минпромторга... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T17:18+0300

2026-09-03T17:18+0300

2026-09-03T17:18+0300

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азиатско-тихоокеанский регион

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антон алиханов

минпромторг

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Более четверти (26%) несырьевого неэнергетического экспорта России приходится на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на ВЭФ-2026. "По итогам 2025 года на страны Азиатско-Тихоокеанского региона приходится 26% российского несырьевого неэнергетического экспорта", - сказал министр. Он уточнил, что на АТР также приходится 26% экспорта товаров отраслей промышленности и 25% экспорта продукции АПК. Около трети несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в Азиатско-Тихоокеанский регион занимает продукция цветной металлургии. "Следующие по значению – товары лесопромышленного комплекса, химической промышленности (не включая удобрения) и машины и оборудование – на каждую из этих трех отраслей в 2025 году приходилось 10-12% ННЭ", - добавил Алиханов. По итогам шести месяцев 2026 года соответствующие отрасли по-прежнему входят в топ-5 и занимают по 7-10% ННЭ, отметил он. В разрезе конкретных стран лидируют Мьянма (объем несырьевого неэнергетического экспорта из России за полгода вырос вдвое), Таиланд (+30%) и Индонезия (+20%). "В импорте России из стран АТР наибольшая доля принадлежит машинам и оборудованию, продукции электронной промышленности: на каждую из этих отраслей приходится 17-18% импорта", - сообщил также глава Минпромторга. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

азиатско-тихоокеанский регион

мьянма

таиланд

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россия, азиатско-тихоокеанский регион, мьянма, таиланд, антон алиханов, минпромторг, атр, вэф