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Путин заявил о росте доходов российских банков
Путин заявил о росте доходов российских банков - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин заявил о росте доходов российских банков
Доходы российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка, растут, заявил в четверг президент России Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:56+0300
2026-09-03T11:56+0300
2026-09-03T11:56+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Доходы российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка, растут, заявил в четверг президент России Владимир Путин. "Доходы банков, банковского сектора - а они, кстати, приличные - растут. И у Сбербанка, и у Внешэкономбанка, и у ВТБ, и у Россельхозбанка", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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банки, финансы, россия, владивосток, владимир путин, сбербанк, втб, россельхозбанк
Экономика, Банки, Финансы, РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк
Путин заявил о росте доходов российских банков
Путин: доходы российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка, растут