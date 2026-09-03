https://1prime.ru/20260903/banki-872982705.html

Путин заявил о росте доходов российских банков

Путин заявил о росте доходов российских банков - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин заявил о росте доходов российских банков

Доходы российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка, растут, заявил в четверг президент России Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:56+0300

2026-09-03T11:56+0300

2026-09-03T11:56+0300

экономика

банки

финансы

россия

владивосток

владимир путин

сбербанк

втб

россельхозбанк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872982705.jpg?1788425778

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Доходы российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ и Россельхозбанка, растут, заявил в четверг президент России Владимир Путин. "Доходы банков, банковского сектора - а они, кстати, приличные - растут. И у Сбербанка, и у Внешэкономбанка, и у ВТБ, и у Россельхозбанка", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, россия, владивосток, владимир путин, сбербанк, втб, россельхозбанк