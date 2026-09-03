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Белоруссия будет участвовать в инфраструктурных проектах на Дальнем Востоке

Белоруссия будет участвовать в инфраструктурных проектах на Дальнем Востоке - 03.09.2026, ПРАЙМ

Белоруссия будет участвовать в инфраструктурных проектах на Дальнем Востоке

Белоруссия планирует принимать участие в инфраструктурных проектах на Дальнем Востоке, будет налаживать кооперацию с дальневосточными регионами, которые... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T13:10+0300

2026-09-03T13:10+0300

2026-09-03T13:10+0300

белоруссия

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МИНСК, 3 сен - ПРАЙМ. Белоруссия планирует принимать участие в инфраструктурных проектах на Дальнем Востоке, будет налаживать кооперацию с дальневосточными регионами, которые заинтересованы в опыте строительства АЭС в республике, заявил глава администрации белорусского президента Дмитрий Крутой. "Есть несколько направлений, где Беларусь обязательно должна участвовать. И мы это с губернаторами Дальнего Востока обсуждали. Первое - развитие инфраструктуры. Регион энергодефицитный, будут строиться новые энергетические мощности. В частности, две атомные станции. Сегодня уже фактически принято решение", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство Белта. Он отметил, что губернаторы дальневосточных регионов заинтересованы в компетенциях Белоруссии и опыте строительства Белорусской АЭС в Островце - одной из самых современных из числа построенных "Росатомом". По его словам, республика будет налаживать с ними кооперацию. "Прошли очень продуктивные встречи с руководителями российских регионов, ведущими министрами, членами правительства. Нужно было убедиться, что Дальний Восток по-прежнему остается приоритетом для развития и финансирования. Те ресурсы, которые выделяются на Дальневосточный федеральный округ, беспрецедентны. Более того, в рамках новой программы все эти ресурсы будут увеличены фактически в два раза", - добавил глава администрации президента Белоруссии. Во Владивостоке во время Восточного экономического форума состоялись рабочие встречи Крутого с губернатором Хабаровского края Дмитрием Демешиным, главой Якутии Айсеном Николаевым, губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым, губернатором Еврейской автономной области Марией Костюк, губернатором Магаданской области Сергеем Носовым, главой Владивостока Константином Шестаковым. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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белоруссия, дальний восток, владивосток, айсен николаев, росатом, вэф