https://1prime.ru/20260903/belorussija-873010325.html
В Белоруссии запретили продажу армянского коньяка "Ереван 2800"
В Белоруссии запретили продажу армянского коньяка "Ереван 2800" - 03.09.2026, ПРАЙМ
В Белоруссии запретили продажу армянского коньяка "Ереван 2800"
Восьмилетний армянский коньяк "Ереван 2800" признан в Белоруссии опасной продукцией и запрещен к реализации в республике, выяснило РИА Новости, изучив данные... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T21:53+0300
2026-09-03T21:53+0300
2026-09-03T21:53+0300
бизнес
россия
белоруссия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/873010325.jpg?1788461610
МИНСК, 3 сен - ПРАЙМ. Восьмилетний армянский коньяк "Ереван 2800" признан в Белоруссии опасной продукцией и запрещен к реализации в республике, выяснило РИА Новости, изучив данные реестра белорусского Госстандарта.
Согласно записи в реестре, предписание о запрете восьмилетнего коньяка "Ереван 2800" производства армянского ЗАО "МАП" было выдано 26 августа и внесено в реестр 3 сентября.
Отмечается, что продукция признана опасной, так как не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза по показателям, заявленным в маркировке.
Также в результате испытаний было установлено, что концентрация дубильных веществ оказалась ниже нормы, из чего следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается.
Ранее Белоруссия приняла решение о запрете реализации в стране напитка "Армянский коньяк" 6-летней выдержки, произведенного компанией "Винно-коньячный дом "Шахназарян" из армянского города Егвард.
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, белоруссия
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
В Белоруссии запретили продажу армянского коньяка "Ереван 2800"
В Белоруссии запретили продажу восьмилетнего армянского коньяка "Ереван 2800"
МИНСК, 3 сен - ПРАЙМ. Восьмилетний армянский коньяк "Ереван 2800" признан в Белоруссии опасной продукцией и запрещен к реализации в республике, выяснило РИА Новости, изучив данные реестра белорусского Госстандарта.
Согласно записи в реестре, предписание о запрете восьмилетнего коньяка "Ереван 2800" производства армянского ЗАО "МАП" было выдано 26 августа и внесено в реестр 3 сентября.
Отмечается, что продукция признана опасной, так как не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза по показателям, заявленным в маркировке.
Также в результате испытаний было установлено, что концентрация дубильных веществ оказалась ниже нормы, из чего следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается.
Ранее Белоруссия приняла решение о запрете реализации в стране напитка "Армянский коньяк" 6-летней выдержки, произведенного компанией "Винно-коньячный дом "Шахназарян" из армянского города Егвард.