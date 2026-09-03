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В Белоруссии запретили продажу армянского коньяка "Ереван 2800" - 03.09.2026, ПРАЙМ
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В Белоруссии запретили продажу армянского коньяка "Ереван 2800"
В Белоруссии запретили продажу армянского коньяка "Ереван 2800" - 03.09.2026, ПРАЙМ
В Белоруссии запретили продажу армянского коньяка "Ереван 2800"
Восьмилетний армянский коньяк "Ереван 2800" признан в Белоруссии опасной продукцией и запрещен к реализации в республике, выяснило РИА Новости, изучив данные... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T21:53+0300
2026-09-03T21:53+0300
бизнес
россия
белоруссия
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МИНСК, 3 сен - ПРАЙМ. Восьмилетний армянский коньяк "Ереван 2800" признан в Белоруссии опасной продукцией и запрещен к реализации в республике, выяснило РИА Новости, изучив данные реестра белорусского Госстандарта. Согласно записи в реестре, предписание о запрете восьмилетнего коньяка "Ереван 2800" производства армянского ЗАО "МАП" было выдано 26 августа и внесено в реестр 3 сентября. Отмечается, что продукция признана опасной, так как не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза по показателям, заявленным в маркировке. Также в результате испытаний было установлено, что концентрация дубильных веществ оказалась ниже нормы, из чего следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается. Ранее Белоруссия приняла решение о запрете реализации в стране напитка "Армянский коньяк" 6-летней выдержки, произведенного компанией "Винно-коньячный дом "Шахназарян" из армянского города Егвард.
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бизнес, россия, белоруссия
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
21:53 03.09.2026
 
В Белоруссии запретили продажу армянского коньяка "Ереван 2800"

В Белоруссии запретили продажу восьмилетнего армянского коньяка "Ереван 2800"

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МИНСК, 3 сен - ПРАЙМ. Восьмилетний армянский коньяк "Ереван 2800" признан в Белоруссии опасной продукцией и запрещен к реализации в республике, выяснило РИА Новости, изучив данные реестра белорусского Госстандарта.
Согласно записи в реестре, предписание о запрете восьмилетнего коньяка "Ереван 2800" производства армянского ЗАО "МАП" было выдано 26 августа и внесено в реестр 3 сентября.
Отмечается, что продукция признана опасной, так как не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза по показателям, заявленным в маркировке.
Также в результате испытаний было установлено, что концентрация дубильных веществ оказалась ниже нормы, из чего следует, что продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается.
Ранее Белоруссия приняла решение о запрете реализации в стране напитка "Армянский коньяк" 6-летней выдержки, произведенного компанией "Винно-коньячный дом "Шахназарян" из армянского города Егвард.
 
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