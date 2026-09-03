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Ситуация с бензином в России стабилизировалась, заявил Новак
Ситуация с бензином в России стабилизировалась, заявил Новак - 03.09.2026, ПРАЙМ
Ситуация с бензином в России стабилизировалась, заявил Новак
Ситуация с бензином в России за последнюю неделю стабилизировалась, хотя есть незначительный дефицит на заправках, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:14+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Ситуация с бензином в России за последнюю неделю стабилизировалась, хотя есть незначительный дефицит на заправках, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. "В целом ситуация за последнюю неделю частично стабилизировалась, лучше, хотя мы безусловно наблюдаем еще дефицит частичный, незначительный на заправках", - отметил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, владивосток, александр новак, вэф, бензин
РОССИЯ, Владивосток, Александр Новак, ВЭФ, Бензин
Ситуация с бензином в России стабилизировалась, заявил Новак
Новак: ситуация с бензином в России за последнюю неделю стабилизировалась