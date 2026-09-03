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Ситуация с бензином в России стабилизировалась, заявил Новак

Ситуация с бензином в России стабилизировалась, заявил Новак - 03.09.2026, ПРАЙМ

Ситуация с бензином в России стабилизировалась, заявил Новак

Ситуация с бензином в России за последнюю неделю стабилизировалась, хотя есть незначительный дефицит на заправках, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:14+0300

2026-09-03T09:14+0300

2026-09-03T09:14+0300

россия

владивосток

александр новак

вэф

бензин

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Ситуация с бензином в России за последнюю неделю стабилизировалась, хотя есть незначительный дефицит на заправках, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. "В целом ситуация за последнюю неделю частично стабилизировалась, лучше, хотя мы безусловно наблюдаем еще дефицит частичный, незначительный на заправках", - отметил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

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россия, владивосток, александр новак, вэф, бензин