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Ситуация с бензином в России стабилизировалась, заявил Новак - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Ситуация с бензином в России стабилизировалась, заявил Новак
Ситуация с бензином в России стабилизировалась, заявил Новак - 03.09.2026, ПРАЙМ
Ситуация с бензином в России стабилизировалась, заявил Новак
Ситуация с бензином в России за последнюю неделю стабилизировалась, хотя есть незначительный дефицит на заправках, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:14+0300
2026-09-03T09:14+0300
россия
владивосток
александр новак
вэф
бензин
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Ситуация с бензином в России за последнюю неделю стабилизировалась, хотя есть незначительный дефицит на заправках, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума. "В целом ситуация за последнюю неделю частично стабилизировалась, лучше, хотя мы безусловно наблюдаем еще дефицит частичный, незначительный на заправках", - отметил он. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, владивосток, александр новак, вэф, бензин
РОССИЯ, Владивосток, Александр Новак, ВЭФ, Бензин
09:14 03.09.2026
 
Ситуация с бензином в России стабилизировалась, заявил Новак

Новак: ситуация с бензином в России за последнюю неделю стабилизировалась

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Александр Новак
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Ситуация с бензином в России за последнюю неделю стабилизировалась, хотя есть незначительный дефицит на заправках, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Восточного экономического форума.
"В целом ситуация за последнюю неделю частично стабилизировалась, лучше, хотя мы безусловно наблюдаем еще дефицит частичный, незначительный на заправках", - отметил он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯВладивостокАлександр НовакВЭФБензин
 
 
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