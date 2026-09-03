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Аэропорт Берлин-Бранденбург возвращается к штатному режиму работы

Аэропорт Берлин-Бранденбург возвращается к штатному режиму работы - 03.09.2026, ПРАЙМ

Аэропорт Берлин-Бранденбург возвращается к штатному режиму работы

Аэропорт Берлин-Бранденбург, также известный как аэропорт имени Вилли Брандта (BER), возвращается к штатному режиму работы после завершения эвакуации людей из... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T23:44+0300

2026-09-03T23:44+0300

2026-09-03T23:44+0300

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БЕРЛИН, 3 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Берлин-Бранденбург, также известный как аэропорт имени Вилли Брандта (BER), возвращается к штатному режиму работы после завершения эвакуации людей из терминала №1 и полицейской операции, вызванных сообщением о потенциально опасном веществе в здании, передает агентство DPA со ссылкой на представителя аэропорта. Ранее DPA передавало, что правоохранители ФРГ приняли решение эвакуировать людей из терминала №1 после того, как к посту полиции в терминале подошла женщина и сообщила, что у нее при себе было опасное вещество. "Полицейская операция завершена… В связи с полицейской операцией в настоящее время сохраняются задержки и некоторые отмены рейсов до окончания работы аэропорта", - приводит агентство слова представителя воздушной гавани. При он этом отметил, что аэропорт не приостанавливал взлеты и посадки самолетов, а лишь ограничил те, которые были напрямую затронуты произошедшим. По словам представителя авиагавани, регулярные полеты возобновятся в пятницу, отмечает DPA. Согласно сообщению агентства, эвакуация затронула только общественную зону терминала и не коснулась зоны за пунктами контроля безопасности. Агентство уточнило, что в связи с полицейской операцией также было временно приостановлено движение поездов между Шенефельдом и аэропортом.

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