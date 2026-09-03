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Путин назвал показатель безработицы на Дальнем Востоке рекордно низким

Путин назвал показатель безработицы на Дальнем Востоке рекордно низким - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин назвал показатель безработицы на Дальнем Востоке рекордно низким

Президент России Владимир Путин назвал показатель безработицы на Дальнем Востоке рекордно низким. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:20+0300

2026-09-03T09:20+0300

2026-09-03T09:20+0300

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал показатель безработицы на Дальнем Востоке рекордно низким. "За прошедшее время безработица на Дальнем Востоке снизилась в четыре раза. В текущем году она составляет 2,2%, то есть как и в среднем по стране. Такой показатель безработицы - рекордно низкий для региона", - сказал российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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общество , дальний восток, владивосток, владимир путин, вэф