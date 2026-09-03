https://1prime.ru/20260903/bezrabotitsa-872970252.html
Путин назвал показатель безработицы на Дальнем Востоке рекордно низким
Путин назвал показатель безработицы на Дальнем Востоке рекордно низким - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин назвал показатель безработицы на Дальнем Востоке рекордно низким
Президент России Владимир Путин назвал показатель безработицы на Дальнем Востоке рекордно низким. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:20+0300
2026-09-03T09:20+0300
2026-09-03T09:20+0300
общество
дальний восток
владивосток
владимир путин
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872970252.jpg?1788416441
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал показатель безработицы на Дальнем Востоке рекордно низким. "За прошедшее время безработица на Дальнем Востоке снизилась в четыре раза. В текущем году она составляет 2,2%, то есть как и в среднем по стране. Такой показатель безработицы - рекордно низкий для региона", - сказал российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
дальний восток
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , дальний восток, владивосток, владимир путин, вэф
Общество , Дальний Восток, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
Путин назвал показатель безработицы на Дальнем Востоке рекордно низким
Президент Путин назвал показатель безработицы на Дальнем Востоке рекордно низким
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал показатель безработицы на Дальнем Востоке рекордно низким.
"За прошедшее время безработица на Дальнем Востоке снизилась в четыре раза. В текущем году она составляет 2,2%, то есть как и в среднем по стране. Такой показатель безработицы - рекордно низкий для региона", - сказал российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.