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Назван самый дешевый железнодорожный билет, проданный этим летом
Назван самый дешевый железнодорожный билет, проданный этим летом - 03.09.2026, ПРАЙМ
Назван самый дешевый железнодорожный билет, проданный этим летом
Самый дешевый железнодорожный билет, проданный этим летом, стоил 404,5 рубля, пассажир отправился по маршруту Сочи-Уфа, рассказали РИА Новости в сервисе... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T21:32+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Самый дешевый железнодорожный билет, проданный этим летом, стоил 404,5 рубля, пассажир отправился по маршруту Сочи-Уфа, рассказали РИА Новости в сервисе "Купибилет". "Самый дешевый проданный этим летом железнодорожный билет стоил 404,5 рубля; маршрут: Сочи- Уфа", - выяснили в сервисе. По их данным, в список также вошли билеты по маршруту Санкт-Петербург - Москва и Псков-Печоры - 523 и 534 рубля соответственно. "Билет по маршруту Лаишевка-Пенза обошелся пассажиру в 538 рублей", - добавили в сервисе. А билеты Москва-Тверь и Тверь-Москва были приобретены за 546 рублей каждый. Среди других наиболее дешевых направлений: Екатеринбург-Арамиль - 558 рублей, Москва-Ярославль - 566 рублей, Глухари-Благовещенск - 609 рублей.
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Назван самый дешевый железнодорожный билет, проданный этим летом
"Купибилет": самый дешевый железнодорожный билет стоил 404,5 рубля
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Самый дешевый железнодорожный билет, проданный этим летом, стоил 404,5 рубля, пассажир отправился по маршруту Сочи-Уфа, рассказали РИА Новости в сервисе "Купибилет".
"Самый дешевый проданный этим летом железнодорожный билет стоил 404,5 рубля; маршрут: Сочи- Уфа", - выяснили в сервисе.
По их данным, в список также вошли билеты по маршруту Санкт-Петербург - Москва и Псков-Печоры - 523 и 534 рубля соответственно.
"Билет по маршруту Лаишевка-Пенза обошелся пассажиру в 538 рублей", - добавили в сервисе. А билеты Москва-Тверь и Тверь-Москва были приобретены за 546 рублей каждый.
Среди других наиболее дешевых направлений: Екатеринбург-Арамиль - 558 рублей, Москва-Ярославль - 566 рублей, Глухари-Благовещенск - 609 рублей.