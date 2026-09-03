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Назван самый дешевый железнодорожный билет, проданный этим летом - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Назван самый дешевый железнодорожный билет, проданный этим летом
Назван самый дешевый железнодорожный билет, проданный этим летом - 03.09.2026, ПРАЙМ
Назван самый дешевый железнодорожный билет, проданный этим летом
Самый дешевый железнодорожный билет, проданный этим летом, стоил 404,5 рубля, пассажир отправился по маршруту Сочи-Уфа, рассказали РИА Новости в сервисе... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T21:32+0300
2026-09-03T21:36+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
москва
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Самый дешевый железнодорожный билет, проданный этим летом, стоил 404,5 рубля, пассажир отправился по маршруту Сочи-Уфа, рассказали РИА Новости в сервисе "Купибилет". "Самый дешевый проданный этим летом железнодорожный билет стоил 404,5 рубля; маршрут: Сочи- Уфа", - выяснили в сервисе. По их данным, в список также вошли билеты по маршруту Санкт-Петербург - Москва и Псков-Печоры - 523 и 534 рубля соответственно. "Билет по маршруту Лаишевка-Пенза обошелся пассажиру в 538 рублей", - добавили в сервисе. А билеты Москва-Тверь и Тверь-Москва были приобретены за 546 рублей каждый. Среди других наиболее дешевых направлений: Екатеринбург-Арамиль - 558 рублей, Москва-Ярославль - 566 рублей, Глухари-Благовещенск - 609 рублей.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, россия, санкт-петербург, москва
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА
21:32 03.09.2026 (обновлено: 21:36 03.09.2026)
 
Назван самый дешевый железнодорожный билет, проданный этим летом

"Купибилет": самый дешевый железнодорожный билет стоил 404,5 рубля

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Самый дешевый железнодорожный билет, проданный этим летом, стоил 404,5 рубля, пассажир отправился по маршруту Сочи-Уфа, рассказали РИА Новости в сервисе "Купибилет".
"Самый дешевый проданный этим летом железнодорожный билет стоил 404,5 рубля; маршрут: Сочи- Уфа", - выяснили в сервисе.
По их данным, в список также вошли билеты по маршруту Санкт-Петербург - Москва и Псков-Печоры - 523 и 534 рубля соответственно.
"Билет по маршруту Лаишевка-Пенза обошелся пассажиру в 538 рублей", - добавили в сервисе. А билеты Москва-Тверь и Тверь-Москва были приобретены за 546 рублей каждый.
Среди других наиболее дешевых направлений: Екатеринбург-Арамиль - 558 рублей, Москва-Ярославль - 566 рублей, Глухари-Благовещенск - 609 рублей.
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВА
 
 
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