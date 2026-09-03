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Московская биржа запустит 20 вечных фьючерсов на акции компаний США - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Московская биржа запустит 20 вечных фьючерсов на акции компаний США
Московская биржа запустит 20 вечных фьючерсов на акции компаний США - 03.09.2026, ПРАЙМ
Московская биржа запустит 20 вечных фьючерсов на акции компаний США
Московская биржа в сентябре запустит 20 вечных фьючерсов на акции глобальных компаний, торгующихся на американском фондовом рынке, среди которых Tesla, Apple,... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:36+0300
2026-09-03T11:36+0300
рынок
торги
акции
tesla
apple
amazon
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Московская биржа в сентябре запустит 20 вечных фьючерсов на акции глобальных компаний, торгующихся на американском фондовом рынке, среди которых Tesla, Apple, Amazon, Netflix, Uber, Advanced Micro Devices, сообщила российская торговая площадка. "В сентябре на срочном рынке Московской биржи появятся 20 новых однодневных расчетных фьючерсных контрактов с автопролонгацией на акции крупнейших компаний американского рынка. Базовым активом новых фьючерсов выступят фиксинги иностранных ценных бумаг, рассчитываемые Московской биржей. Старт торгов новыми вечными фьючерсами на глобальные активы пройдет в два этапа, 8 и 15 сентября 2026 года", - говорится в сообщении. В сообщении перечислены фьючерсы на бумаги 20 компаний. Среди них Tesla, Apple, Amazon, Netflix, Uber, Advanced Micro Devices (AMD) и ряд других крупных игроков рынка. Новые инструменты позволят профессиональным участникам рынка и их клиентам участвовать в динамике цен популярных американских компаний без необходимости покупки базовых активов, проведения операций во внешних юрисдикциях. Расчет фиксингов иностранных ценных бумаг начался на Мосбирже 27 июля 2026 года. Расчеты производятся в российских рублях. "Сегодня на Московской бирже обращаются 11 вечных фьючерсов – на валюты, индекс Мосбиржи и индекс гособлигаций, драгоценные металлы, российские и иностранные ценные бумаги, и мы видим, что эти инструменты востребованы не только профессиональными участниками, но и начинающими инвесторами", - прокомментировала управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева. "По сравнению с августом прошлого года объем открытых позиций по вечным контрактам вырос на 36% и превысил 450 миллиардов рублей, а ежемесячно сделки с ними заключают уже более 60 тысяч клиентов", - привела динамику она.
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192
40
192
40
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4.7
96
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рынок, торги, акции, tesla, apple, amazon
Рынок, Торги, Акции, Tesla, Apple, Amazon
11:36 03.09.2026
 
Московская биржа запустит 20 вечных фьючерсов на акции компаний США

Московская биржа в сентябре запустит 20 вечных фьючерсов на акции крупнейших компаний США

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Московская биржа в сентябре запустит 20 вечных фьючерсов на акции глобальных компаний, торгующихся на американском фондовом рынке, среди которых Tesla, Apple, Amazon, Netflix, Uber, Advanced Micro Devices, сообщила российская торговая площадка.
"В сентябре на срочном рынке Московской биржи появятся 20 новых однодневных расчетных фьючерсных контрактов с автопролонгацией на акции крупнейших компаний американского рынка. Базовым активом новых фьючерсов выступят фиксинги иностранных ценных бумаг, рассчитываемые Московской биржей. Старт торгов новыми вечными фьючерсами на глобальные активы пройдет в два этапа, 8 и 15 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.
В сообщении перечислены фьючерсы на бумаги 20 компаний. Среди них Tesla, Apple, Amazon, Netflix, Uber, Advanced Micro Devices (AMD) и ряд других крупных игроков рынка.
Новые инструменты позволят профессиональным участникам рынка и их клиентам участвовать в динамике цен популярных американских компаний без необходимости покупки базовых активов, проведения операций во внешних юрисдикциях. Расчет фиксингов иностранных ценных бумаг начался на Мосбирже 27 июля 2026 года. Расчеты производятся в российских рублях.
"Сегодня на Московской бирже обращаются 11 вечных фьючерсов – на валюты, индекс Мосбиржи и индекс гособлигаций, драгоценные металлы, российские и иностранные ценные бумаги, и мы видим, что эти инструменты востребованы не только профессиональными участниками, но и начинающими инвесторами", - прокомментировала управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.
"По сравнению с августом прошлого года объем открытых позиций по вечным контрактам вырос на 36% и превысил 450 миллиардов рублей, а ежемесячно сделки с ними заключают уже более 60 тысяч клиентов", - привела динамику она.
 
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