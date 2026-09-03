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Биржи АТР в основном выросли после выхода статистики из Китая и Австралии - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Биржи АТР в основном выросли после выхода статистики из Китая и Австралии
Биржи АТР в основном выросли после выхода статистики из Китая и Австралии - 03.09.2026, ПРАЙМ
Биржи АТР в основном выросли после выхода статистики из Китая и Австралии
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли по итогам торгов среды после выхода экономической статистики Китая и... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T14:12+0300
2026-09-03T14:12+0300
рынок
торги
индексы
китай
австралия
азиатско-тихоокеанский регион
shenzhen composite
hang seng index
nikkei 225
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли по итогам торгов среды после выхода экономической статистики Китая и Австралии, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,02% - до 3942,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,05%, до 2512,87 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,39%, до 25 213,31 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,46% - до 9020,1 пункта, японский индекс Nikkei 225 - уменьшился на 0,18%, до 64 208 пунктов, южнокорейский KOSPI - поднялся на 0,26%, до 6579,48 пункта. В четверг рынки анализировали данные по экономике Китая и Австралии. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии RatingDog, вырос до 51,4 пункта в августе с 50,4 пункта в июле, прогноз составлял 50,6 пункта. Композитный PMI в промышленности и сфере услуг Китая в августе увеличился до 52,1 пункта с 50,8 пункта месяцем ранее, прогноз составлял 51 пункт. Согласно окончательной оценке, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Австралии сократился в прошедшем месяце до 52,7 пункта с 53,2 пункта в июле. PMI в сфере услуг страны снизился до 53,2 пункта с 53,6 пункта в июле. Импорт товаров в Австралию в июле сократился на 2,5% по отношению к июню, до 44,339 миллиарда австралийских долларов. В то же время экспорт из страны уменьшился на 3,3%, до 46,261 миллиарда австралийских долларов. Профицит торгового баланса составил 1,923 миллиарда австралийских долларов, аналитики ожидали профицит в 1,4 миллиарда.
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рынок, торги, индексы, китай, австралия, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, nikkei 225
Рынок, Торги, Индексы, КИТАЙ, АВСТРАЛИЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, Nikkei 225
14:12 03.09.2026
 
Биржи АТР в основном выросли после выхода статистики из Китая и Австралии

Биржи АТР в основном выросли после выхода экономической статистики Китая и Австралии

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли по итогам торгов среды после выхода экономической статистики Китая и Австралии, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов дня индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,02% - до 3942,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,05%, до 2512,87 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,39%, до 25 213,31 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,46% - до 9020,1 пункта, японский индекс Nikkei 225 - уменьшился на 0,18%, до 64 208 пунктов, южнокорейский KOSPI - поднялся на 0,26%, до 6579,48 пункта.
В четверг рынки анализировали данные по экономике Китая и Австралии. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии RatingDog, вырос до 51,4 пункта в августе с 50,4 пункта в июле, прогноз составлял 50,6 пункта. Композитный PMI в промышленности и сфере услуг Китая в августе увеличился до 52,1 пункта с 50,8 пункта месяцем ранее, прогноз составлял 51 пункт.
Согласно окончательной оценке, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Австралии сократился в прошедшем месяце до 52,7 пункта с 53,2 пункта в июле. PMI в сфере услуг страны снизился до 53,2 пункта с 53,6 пункта в июле.
Импорт товаров в Австралию в июле сократился на 2,5% по отношению к июню, до 44,339 миллиарда австралийских долларов. В то же время экспорт из страны уменьшился на 3,3%, до 46,261 миллиарда австралийских долларов. Профицит торгового баланса составил 1,923 миллиарда австралийских долларов, аналитики ожидали профицит в 1,4 миллиарда.
 
РынокТоргиИндексыКИТАЙАВСТРАЛИЯАзиатско-Тихоокеанский регионShenzhen CompositeHang Seng IndexNikkei 225
 
 
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