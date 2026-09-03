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Биржи АТР в основном выросли после выхода статистики из Китая и Австралии

Биржи АТР в основном выросли после выхода статистики из Китая и Австралии - 03.09.2026, ПРАЙМ

Биржи АТР в основном выросли после выхода статистики из Китая и Австралии

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли по итогам торгов среды после выхода экономической статистики Китая и... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T14:12+0300

2026-09-03T14:12+0300

2026-09-03T14:12+0300

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hang seng index

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном выросли по итогам торгов среды после выхода экономической статистики Китая и Австралии, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов дня индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,02% - до 3942,09 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,05%, до 2512,87 пункта, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,39%, до 25 213,31 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,46% - до 9020,1 пункта, японский индекс Nikkei 225 - уменьшился на 0,18%, до 64 208 пунктов, южнокорейский KOSPI - поднялся на 0,26%, до 6579,48 пункта. В четверг рынки анализировали данные по экономике Китая и Австралии. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии RatingDog, вырос до 51,4 пункта в августе с 50,4 пункта в июле, прогноз составлял 50,6 пункта. Композитный PMI в промышленности и сфере услуг Китая в августе увеличился до 52,1 пункта с 50,8 пункта месяцем ранее, прогноз составлял 51 пункт. Согласно окончательной оценке, композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг Австралии сократился в прошедшем месяце до 52,7 пункта с 53,2 пункта в июле. PMI в сфере услуг страны снизился до 53,2 пункта с 53,6 пункта в июле. Импорт товаров в Австралию в июле сократился на 2,5% по отношению к июню, до 44,339 миллиарда австралийских долларов. В то же время экспорт из страны уменьшился на 3,3%, до 46,261 миллиарда австралийских долларов. Профицит торгового баланса составил 1,923 миллиарда австралийских долларов, аналитики ожидали профицит в 1,4 миллиарда.

китай

австралия

азиатско-тихоокеанский регион

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рынок, торги, индексы, китай, австралия, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, nikkei 225