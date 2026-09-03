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В ГП предложили ввести мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от БПЛА - 03.09.2026, ПРАЙМ
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В ГП предложили ввести мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от БПЛА
В ГП предложили ввести мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от БПЛА - 03.09.2026, ПРАЙМ
В ГП предложили ввести мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от БПЛА
Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак украинских... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T08:04+0300
2026-09-03T08:04+0300
вэф-2026
владивосток
вэф
бизнес
россия
генеральная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак украинских беспилотников. "В этой ситуации, я уверен, одним из эффективных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, который столкнулся с этими проблемами, является предоставление отсрочки периода внесения обязательных платежей и направления налоговой отчетности, установление для малого и среднего бизнеса льготного периода погашения заемных средств перед банками, объявление на 2027 год моратория на проведение соответствующих проверок со стороны тех органов, которые наделены этим правом, в том числе органов прокуратуры", - сказал Гуцан в четверг на сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны" Восточного экономического форума (ВЭФ-2026). По словам главы надзорного ведомства, нацистская сущность киевского режима очевидна. Нападения на логистические центры, которые занимаются доставкой тех или иных товаров, направлены только на то, чтобы посеять панику в обществе, добавил он. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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владивосток, вэф, бизнес, россия, генеральная прокуратура
ВЭФ-2026, Владивосток, ВЭФ, Бизнес, РОССИЯ, Генеральная прокуратура
08:04 03.09.2026
 
В ГП предложили ввести мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от БПЛА

Гуцан предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки пострадавшего от атак ВСУ бизнеса

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.09.2026
© РИА Новости . Алексей Майшев
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак украинских беспилотников.
"В этой ситуации, я уверен, одним из эффективных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, который столкнулся с этими проблемами, является предоставление отсрочки периода внесения обязательных платежей и направления налоговой отчетности, установление для малого и среднего бизнеса льготного периода погашения заемных средств перед банками, объявление на 2027 год моратория на проведение соответствующих проверок со стороны тех органов, которые наделены этим правом, в том числе органов прокуратуры", - сказал Гуцан в четверг на сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны" Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).
По словам главы надзорного ведомства, нацистская сущность киевского режима очевидна. Нападения на логистические центры, которые занимаются доставкой тех или иных товаров, направлены только на то, чтобы посеять панику в обществе, добавил он.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026ВладивостокВЭФБизнесРОССИЯГенеральная прокуратура
 
 
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