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В ГП предложили ввести мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от БПЛА

В ГП предложили ввести мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от БПЛА - 03.09.2026, ПРАЙМ

В ГП предложили ввести мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от БПЛА

Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак украинских... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T08:04+0300

2026-09-03T08:04+0300

2026-09-03T08:04+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Генеральный прокурор РФ Александр Гуцан предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак украинских беспилотников. "В этой ситуации, я уверен, одним из эффективных инструментов поддержки малого и среднего бизнеса, который столкнулся с этими проблемами, является предоставление отсрочки периода внесения обязательных платежей и направления налоговой отчетности, установление для малого и среднего бизнеса льготного периода погашения заемных средств перед банками, объявление на 2027 год моратория на проведение соответствующих проверок со стороны тех органов, которые наделены этим правом, в том числе органов прокуратуры", - сказал Гуцан в четверг на сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны" Восточного экономического форума (ВЭФ-2026). По словам главы надзорного ведомства, нацистская сущность киевского режима очевидна. Нападения на логистические центры, которые занимаются доставкой тех или иных товаров, направлены только на то, чтобы посеять панику в обществе, добавил он. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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владивосток, вэф, бизнес, россия, генеральная прокуратура