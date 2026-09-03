https://1prime.ru/20260903/biznes-872967353.html

Мантуров рассказал о мерах поддержки пострадавших от атак предприятий

Мантуров рассказал о мерах поддержки пострадавших от атак предприятий - 03.09.2026, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о мерах поддержки пострадавших от атак предприятий

Российские власти будут отдельно по каждой отрасли определять меры поддержки для пострадавших от атак предприятий, заявил журналистам первый вице-премьер России | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T08:48+0300

2026-09-03T08:48+0300

2026-09-03T08:48+0300

россия

владивосток

денис мантуров

wildberries

всу

минпромторг

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872967353.jpg?1788414518

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российские власти будут отдельно по каждой отрасли определять меры поддержки для пострадавших от атак предприятий, заявил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров. "Если произойдут повреждения какие-то, мы будем по каждой конкретной отрасли, по предприятиям определяться отдельно", - сказал он в кулуарах ВЭФ-2026 о мерах поддержки для пострадавших от атак предприятий. Так, в августе кабмин РФ утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты Wildberries, и меры по сохранению работы самой компании: они получат отсрочку по налогам и страховым взносам, также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Ранее статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов сообщал, что меры господдержки, которую сейчас получают пострадавшие от атак продавцы Wildberries, возможно распространить и на продавцов других маркетплейсов, в том числе Ozon. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владивосток, денис мантуров, wildberries, всу, минпромторг