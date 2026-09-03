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Мантуров рассказал о мерах поддержки пострадавших от атак предприятий
Мантуров рассказал о мерах поддержки пострадавших от атак предприятий - 03.09.2026, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о мерах поддержки пострадавших от атак предприятий
Российские власти будут отдельно по каждой отрасли определять меры поддержки для пострадавших от атак предприятий, заявил журналистам первый вице-премьер России | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T08:48+0300
2026-09-03T08:48+0300
2026-09-03T08:48+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российские власти будут отдельно по каждой отрасли определять меры поддержки для пострадавших от атак предприятий, заявил журналистам первый вице-премьер России Денис Мантуров. "Если произойдут повреждения какие-то, мы будем по каждой конкретной отрасли, по предприятиям определяться отдельно", - сказал он в кулуарах ВЭФ-2026 о мерах поддержки для пострадавших от атак предприятий. Так, в августе кабмин РФ утвердил меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак БПЛА ВСУ на объекты Wildberries, и меры по сохранению работы самой компании: они получат отсрочку по налогам и страховым взносам, также приостанавливаются налоговые проверки и проверки правильности исчисления и уплаты взносов. Поддержку получат юрлица и индивидуальные предприниматели, сумма понесенного ущерба которых превышает 5% годового дохода. Ранее статс-секретарь - замглавы Минпромторга Роман Чекушов сообщал, что меры господдержки, которую сейчас получают пострадавшие от атак продавцы Wildberries, возможно распространить и на продавцов других маркетплейсов, в том числе Ozon. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, владивосток, денис мантуров, wildberries, всу, минпромторг
РОССИЯ, Владивосток, Денис Мантуров, Wildberries, ВСУ, Минпромторг
Мантуров рассказал о мерах поддержки пострадавших от атак предприятий
Мантуров: меры поддержки для пострадавших от атак предприятий будут определяться отдельно