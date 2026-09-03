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Путин предложил распространить поддержку бизнеса на все проекты в Арктике

Путин предложил распространить поддержку бизнеса на все проекты в Арктике - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин предложил распространить поддержку бизнеса на все проекты в Арктике

Инструменты поддержки бизнеса в рамках новой системы будут распространены на все проекты в любой точке Дальнего Востока и Арктики, заявил президент России... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T09:27+0300

2026-09-03T09:27+0300

2026-09-03T10:04+0300

дальний восток

арктика

азиатско-тихоокеанский регион

владимир путин

вэф

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Инструменты поддержки бизнеса в рамках новой системы будут распространены на все проекты в любой точке Дальнего Востока и Арктики, заявил президент России Владимир Путин.Ранее в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин сообщил, что власти запустят беспрецедентную систему поддержки бизнеса - с 1 января 2027 года на всем Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим."Его идея в том, чтобы инструменты поддержки были не привязаны к какой-то конкретной особой (экономической - ред.) зоне или территории опережающего развития (ТОР), а тонко, эффективно настроены именно на виды деятельности по всему Дальневосточному федеральному округу. То есть для инвестиционного проекта в любой точке Дальнего Востока и Арктике появится и свое так называемое меню льгот", - сказал Путин."Условия, которые формируются для развития бизнеса на Дальнем Востоке и в Российской Арктике, как уже сказал, беспрецедентны. Причем не только для нашей страны, но и в сравнении со многими соседними государствами АТР, с которых мы, собственно говоря, и брали пример для стимулирования деловой активности", - подчеркнул он.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

дальний восток

арктика

азиатско-тихоокеанский регион

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дальний восток, арктика, азиатско-тихоокеанский регион, владимир путин, вэф