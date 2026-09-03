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Путин предложил распространить поддержку бизнеса на все проекты в Арктике - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Путин предложил распространить поддержку бизнеса на все проекты в Арктике
Путин предложил распространить поддержку бизнеса на все проекты в Арктике - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин предложил распространить поддержку бизнеса на все проекты в Арктике
Инструменты поддержки бизнеса в рамках новой системы будут распространены на все проекты в любой точке Дальнего Востока и Арктики, заявил президент России... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:27+0300
2026-09-03T10:04+0300
дальний восток
арктика
азиатско-тихоокеанский регион
владимир путин
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Инструменты поддержки бизнеса в рамках новой системы будут распространены на все проекты в любой точке Дальнего Востока и Арктики, заявил президент России Владимир Путин.Ранее в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин сообщил, что власти запустят беспрецедентную систему поддержки бизнеса - с 1 января 2027 года на всем Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим."Его идея в том, чтобы инструменты поддержки были не привязаны к какой-то конкретной особой (экономической - ред.) зоне или территории опережающего развития (ТОР), а тонко, эффективно настроены именно на виды деятельности по всему Дальневосточному федеральному округу. То есть для инвестиционного проекта в любой точке Дальнего Востока и Арктике появится и свое так называемое меню льгот", - сказал Путин."Условия, которые формируются для развития бизнеса на Дальнем Востоке и в Российской Арктике, как уже сказал, беспрецедентны. Причем не только для нашей страны, но и в сравнении со многими соседними государствами АТР, с которых мы, собственно говоря, и брали пример для стимулирования деловой активности", - подчеркнул он.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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дальний восток, арктика, азиатско-тихоокеанский регион, владимир путин, вэф
Дальний Восток, АРКТИКА, Азиатско-Тихоокеанский регион, Владимир Путин, ВЭФ
09:27 03.09.2026 (обновлено: 10:04 03.09.2026)
 
Путин предложил распространить поддержку бизнеса на все проекты в Арктике

Путин: поддержку бизнеса распространят на все проекты на Дальнем Востоке и в Арктике

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Инструменты поддержки бизнеса в рамках новой системы будут распространены на все проекты в любой точке Дальнего Востока и Арктики, заявил президент России Владимир Путин.
Ранее в четверг на пленарном заседании Восточного экономического форума Путин сообщил, что власти запустят беспрецедентную систему поддержки бизнеса - с 1 января 2027 года на всем Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим.
"Его идея в том, чтобы инструменты поддержки были не привязаны к какой-то конкретной особой (экономической - ред.) зоне или территории опережающего развития (ТОР), а тонко, эффективно настроены именно на виды деятельности по всему Дальневосточному федеральному округу. То есть для инвестиционного проекта в любой точке Дальнего Востока и Арктике появится и свое так называемое меню льгот", - сказал Путин.
"Условия, которые формируются для развития бизнеса на Дальнем Востоке и в Российской Арктике, как уже сказал, беспрецедентны. Причем не только для нашей страны, но и в сравнении со многими соседними государствами АТР, с которых мы, собственно говоря, и брали пример для стимулирования деловой активности", - подчеркнул он.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
Дальний ВостокАРКТИКААзиатско-Тихоокеанский регионВладимир ПутинВЭФ
 
 
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