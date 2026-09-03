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Путин заявил о постоянном контакте властей с бизнесом

Путин заявил о постоянном контакте властей с бизнесом - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин заявил о постоянном контакте властей с бизнесом

Власти России находятся в постоянном контакте с бизнесом, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:55+0300

2026-09-03T11:55+0300

2026-09-03T11:55+0300

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Власти России находятся в постоянном контакте с бизнесом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается взаимоотношений с нашим, российским бизнесом, он строится на стабильной хорошей основе. Да, мы знаем, мы же в постоянном контакте с нашими коллегами, часть из них находятся в этом зале, представлены, мы понимаем, что такое и с чем связано повышение ключевой ставки, понимаем, как в этих условиях работает вся экономика", - сказал российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

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россия, бизнес, владивосток, владимир путин, вэф