Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заявил о постоянном контакте властей с бизнесом - 03.09.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260903/biznes-872982621.html
Путин заявил о постоянном контакте властей с бизнесом
Путин заявил о постоянном контакте властей с бизнесом - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин заявил о постоянном контакте властей с бизнесом
Власти России находятся в постоянном контакте с бизнесом, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:55+0300
2026-09-03T11:55+0300
россия
бизнес
владивосток
владимир путин
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872982621.jpg?1788425729
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Власти России находятся в постоянном контакте с бизнесом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается взаимоотношений с нашим, российским бизнесом, он строится на стабильной хорошей основе. Да, мы знаем, мы же в постоянном контакте с нашими коллегами, часть из них находятся в этом зале, представлены, мы понимаем, что такое и с чем связано повышение ключевой ставки, понимаем, как в этих условиях работает вся экономика", - сказал российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бизнес, владивосток, владимир путин, вэф
РОССИЯ, Бизнес, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
11:55 03.09.2026
 
Путин заявил о постоянном контакте властей с бизнесом

Путин: взаимоотношения властей России с бизнесом внутри страны строятся на хорошей основе

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Власти России находятся в постоянном контакте с бизнесом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается взаимоотношений с нашим, российским бизнесом, он строится на стабильной хорошей основе. Да, мы знаем, мы же в постоянном контакте с нашими коллегами, часть из них находятся в этом зале, представлены, мы понимаем, что такое и с чем связано повышение ключевой ставки, понимаем, как в этих условиях работает вся экономика", - сказал российский лидер на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯБизнесВладивостокВладимир ПутинВЭФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала