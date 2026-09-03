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Бразилия рассчитывает восстановить экспорт кофе

Бразилия рассчитывает восстановить экспорт кофе - 03.09.2026, ПРАЙМ

Бразилия рассчитывает восстановить экспорт кофе

Бразилия рассчитывает восстановить экспорт кофе после прошлогоднего спада и превысить показатели кофейного сезона 2025-26 года, сообщил РИА Новости... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T13:41+0300

2026-09-03T13:41+0300

2026-09-03T13:41+0300

бизнес

бразилия

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ВАШИНГТОН, 3 сен - ПРАЙМ. Бразилия рассчитывает восстановить экспорт кофе после прошлогоднего спада и превысить показатели кофейного сезона 2025-26 года, сообщил РИА Новости председатель Совета экспортеров кофе Бразилии Марсиу Феррейра. В 2025 году Бразилия сократила экспорт кофе на 20,8%, до 40,05 миллиона 60-килограммовых мешков. Снижение продолжилось и в начале этого года: в январе–июле страна поставила за рубеж около 20,9 миллиона мешков, что на 5,9% меньше, чем за тот же период 2025 года. "С учетом логистических рисков и многочисленных заторов мы ожидаем хороших объемов поставок — выше, чем в кофейном сезоне 2025-26 и календарном 2025 году", — сказал Феррейра. Первые признаки восстановления появились в июле. За месяц Бразилия экспортировала 3,03 миллиона мешков кофе — на 9,9% больше, чем годом ранее, следует из отчета совета. Более заметному росту помешали поздний сбор урожая и сохраняющиеся трудности с доставкой продукции в порты. "Начиная с августа и особенно с сентября Бразилия должна вернуться к более высоким объемам экспорта арабики", — заявил Феррейра. В 2024 году Бразилия экспортировала рекордный объем кофе — 50,44 млн 60-килограммовых мешков, на 28,5% больше, чем годом ранее. Поэтому последующее сокращение поставок было особенно заметным на фоне рекордных показателей предыдущего года. При этом экспорту мешали проблемы с логистикой. Порты, прежде всего Сантус, не справлялись с растущим потоком контейнерных грузов из-за нехватки мощностей. В результате суда задерживались, графики менялись, партии кофе переносили на следующие рейсы, а на доставку контейнеров к погрузке нередко оставалось меньше двух суток. -0-

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бизнес, бразилия