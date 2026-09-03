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Более 31 тысячи иностранных туристов посетили Бурятию в 2025 году

Более 31 тысячи иностранных туристов посетили Бурятию в 2025 году - 03.09.2026, ПРАЙМ

Более 31 тысячи иностранных туристов посетили Бурятию в 2025 году

Более 31 тысячи иностранных туристов, в первую очередь из Китая и Монголии, посетили Бурятию в 2025 году, сообщила пресс-служба правительства республики. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T06:07+0300

2026-09-03T06:07+0300

2026-09-03T06:07+0300

туризм

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УЛАН-УДЭ, 3 сен - ПРАЙМ. Более 31 тысячи иностранных туристов, в первую очередь из Китая и Монголии, посетили Бурятию в 2025 году, сообщила пресс-служба правительства республики. "За пять лет турпоток в Бурятию из российских регионов вырос в 2,5 раза, а въездной — в 5 раз. В 2025 году республику посетили более 31 тысячи иностранных туристов, прежде всего из Монголии и Китая", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, сейчас в Бурятии развивается особая экономическая зона (ОЭЗ) "Байкальская гавань", которая входит в проект "Волшебный Байкал".

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туризм, бизнес, россия, бурятия, монголия, китай