https://1prime.ru/20260903/burjatija-872961410.html
Более 31 тысячи иностранных туристов посетили Бурятию в 2025 году
Более 31 тысячи иностранных туристов посетили Бурятию в 2025 году - 03.09.2026, ПРАЙМ
Более 31 тысячи иностранных туристов посетили Бурятию в 2025 году
Более 31 тысячи иностранных туристов, в первую очередь из Китая и Монголии, посетили Бурятию в 2025 году, сообщила пресс-служба правительства республики. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T06:07+0300
2026-09-03T06:07+0300
2026-09-03T06:07+0300
туризм
бизнес
россия
бурятия
монголия
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872961410.jpg?1788404846
УЛАН-УДЭ, 3 сен - ПРАЙМ. Более 31 тысячи иностранных туристов, в первую очередь из Китая и Монголии, посетили Бурятию в 2025 году, сообщила пресс-служба правительства республики.
"За пять лет турпоток в Бурятию из российских регионов вырос в 2,5 раза, а въездной — в 5 раз. В 2025 году республику посетили более 31 тысячи иностранных туристов, прежде всего из Монголии и Китая", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сейчас в Бурятии развивается особая экономическая зона (ОЭЗ) "Байкальская гавань", которая входит в проект "Волшебный Байкал".
бурятия
монголия
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, бурятия, монголия, китай
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Бурятия, МОНГОЛИЯ, КИТАЙ
Более 31 тысячи иностранных туристов посетили Бурятию в 2025 году
В Бурятию в 2025 году посетили более 31 тысячи иностранных туристов
УЛАН-УДЭ, 3 сен - ПРАЙМ. Более 31 тысячи иностранных туристов, в первую очередь из Китая и Монголии, посетили Бурятию в 2025 году, сообщила пресс-служба правительства республики.
"За пять лет турпоток в Бурятию из российских регионов вырос в 2,5 раза, а въездной — в 5 раз. В 2025 году республику посетили более 31 тысячи иностранных туристов, прежде всего из Монголии и Китая", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сейчас в Бурятии развивается особая экономическая зона (ОЭЗ) "Байкальская гавань", которая входит в проект "Волшебный Байкал".