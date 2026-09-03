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В Бурятии построят универсальный складской комплекс за 6,2 миллиарда рублей

В Бурятии построят универсальный складской комплекс за 6,2 миллиарда рублей - 03.09.2026, ПРАЙМ

В Бурятии построят универсальный складской комплекс за 6,2 миллиарда рублей

Универсальный складской комплекс с общим объемом инвестиций 6,2 миллиарда рублей построят в Бурятии, сообщила пресс-службы правительства республики. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:42+0300

2026-09-03T11:42+0300

2026-09-03T11:42+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Универсальный складской комплекс с общим объемом инвестиций 6,2 миллиарда рублей построят в Бурятии, сообщила пресс-службы правительства республики. "На Восточном экономическом форуме во Владивостоке правительство Республики Бурятия, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и ООО "Производственно-логистический комплекс "Иволгинский" заключили соглашение о намерениях по строительству универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров на территории опережающего развития "Бурятия". Объем инвестиций в проект составит 6,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что комплекс расположится в селе Нижняя Иволга Иволгинского района на земельном участке площадью более 70 тысяч квадратных метров. Завершение строительства запланировано на 2029 год. По словам главы Бурятии, будет создано 250 рабочих мест. Корпуса склада будут отвечать требованиям класса А, что обеспечит быструю и удобную логистику. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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промышленность, россия, бурятия, владивосток, вэф