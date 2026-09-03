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Путин назвал дефицит российского бюджета некритичным

Путин назвал дефицит российского бюджета некритичным - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин назвал дефицит российского бюджета некритичным

Дефицит бюджета России не критичен на фоне низкого показателя государственного долга, заявил президент РФ Владимир Путин. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T10:00+0300

2026-09-03T10:00+0300

2026-09-03T10:00+0300

финансы

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Дефицит бюджета России не критичен на фоне низкого показателя государственного долга, заявил президент РФ Владимир Путин. "Да, дефицит (федерального бюджета - ред.) есть, но он не критичный. Если иметь в виду, что у нас один из самых низких показателей долга государственного в мире, то ничего критичного здесь нет", - сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

владивосток

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финансы, россия, владивосток, владимир путин, вэф