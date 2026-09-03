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Путин поблагодарил российский бизнес за добровольные взносы в бюджет

Путин поблагодарил российский бизнес за добровольные взносы в бюджет - 03.09.2026, ПРАЙМ

Путин поблагодарил российский бизнес за добровольные взносы в бюджет

Российские предприниматели сами предложили внести финансовый вклад в развитие экономики и социальной сферы страны, это не является принудительным сбором, заявил | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:26+0300

2026-09-03T12:26+0300

2026-09-03T12:35+0300

финансы

россия

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Российские предприниматели сами предложили внести финансовый вклад в развитие экономики и социальной сферы страны, это не является принудительным сбором, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ). Модератор сессии начал задавать Путину вопрос о "добровольных сборах с бизнеса в российский бюджет", но российский лидер поправил его, подчеркнув, что вклад бизнеса РФ в развитие экономики страны - это не сбор, а добровольный взнос."Я протестую: сборов нет, есть добровольный взнос. Это разные вещи абсолютно. Это действительно инициатива бизнеса. Никакие не сборы. Представители бизнеса абсолютно неожиданно предложили внести определенный вклад", - сказал президент РФ, отвечая на вопрос модератора.Глава государства пояснил, что отечественные предприниматели чувствуют себя уверенно и хотят поддержать страну на фоне текущих условий. Выделенные средства будут распределяться правительством преимущественно на социальные нужды, включая образование и здравоохранение. "Хочу поблагодарить бизнес России, в том числе и сидящих здесь коллег, за эту инициативу. Спасибо большое", - добавил Путин."Наш министр финансов (Антон Силуанов - ред.)... вам назовет точные цифры, если захочет, не знаю, я его заставлять не буду, но речь идет о сотнях миллиардов рублей", - уточнил он.Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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финансы, россия, владимир путин