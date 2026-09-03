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Чекунков прокомментировал задержание судна "Профессор Молчанов"

Чекунков прокомментировал задержание судна "Профессор Молчанов" - 03.09.2026, ПРАЙМ

Чекунков прокомментировал задержание судна "Профессор Молчанов"

Задержание норвежскими властями российского судна "Профессор Молчанов" по иску "Нафтогаза" Украины является примером правового нигилизма и беспредела западных... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T04:54+0300

2026-09-03T04:54+0300

2026-09-03T04:54+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Задержание норвежскими властями российского судна "Профессор Молчанов" по иску "Нафтогаза" Украины является примером правового нигилизма и беспредела западных стран, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на Восточном экономическом форуме. "Пришла ночью новость. Очередной пример правового нигилизма и беспредела западных стран. У нас есть уже 95 лет присутствия на архипелаге Шпицберген, с 1931 года трест "Арктикуголь" ведет там работу. Для связи с нашим предприятием использовалось судно Росгидромета "Профессор Молчанов". Вчера это судно было задержано норвежскими властями по иску "Нафтогаза" Украины", – сказал Чекунков на сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны". По его словам, это суверенное судно Российской Федерации, принадлежащее государственной организации Росгидромет, и его задержание полностью попирает нормы международного права. "Я хочу заверить, что в ближайшее время юристы треста дадут соответствующий правовой ответ. Мы оспорим это решение, такие прецеденты уже были", – отметил министр. Он подчеркнул, что в условиях разрушения норм международного права России важно оставаться основой правовой стабильности и предоставлять бизнесу такие условия, чтобы инвесторы выбирали Россию. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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дальний восток

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россия, мировая экономика, украина, дальний восток, арктика, алексей чекунков, нафтогаз украины, вэф