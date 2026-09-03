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Чекунков прокомментировал задержание судна "Профессор Молчанов" - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Чекунков прокомментировал задержание судна "Профессор Молчанов"
Чекунков прокомментировал задержание судна "Профессор Молчанов" - 03.09.2026, ПРАЙМ
Чекунков прокомментировал задержание судна "Профессор Молчанов"
Задержание норвежскими властями российского судна "Профессор Молчанов" по иску "Нафтогаза" Украины является примером правового нигилизма и беспредела западных... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T04:54+0300
2026-09-03T04:54+0300
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мировая экономика
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дальний восток
арктика
алексей чекунков
нафтогаз украины
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Задержание норвежскими властями российского судна "Профессор Молчанов" по иску "Нафтогаза" Украины является примером правового нигилизма и беспредела западных стран, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на Восточном экономическом форуме. "Пришла ночью новость. Очередной пример правового нигилизма и беспредела западных стран. У нас есть уже 95 лет присутствия на архипелаге Шпицберген, с 1931 года трест "Арктикуголь" ведет там работу. Для связи с нашим предприятием использовалось судно Росгидромета "Профессор Молчанов". Вчера это судно было задержано норвежскими властями по иску "Нафтогаза" Украины", – сказал Чекунков на сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны". По его словам, это суверенное судно Российской Федерации, принадлежащее государственной организации Росгидромет, и его задержание полностью попирает нормы международного права. "Я хочу заверить, что в ближайшее время юристы треста дадут соответствующий правовой ответ. Мы оспорим это решение, такие прецеденты уже были", – отметил министр. Он подчеркнул, что в условиях разрушения норм международного права России важно оставаться основой правовой стабильности и предоставлять бизнесу такие условия, чтобы инвесторы выбирали Россию. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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россия, мировая экономика, украина, дальний восток, арктика, алексей чекунков, нафтогаз украины, вэф
РОССИЯ, Мировая экономика, УКРАИНА, Дальний Восток, АРКТИКА, Алексей Чекунков, Нафтогаз Украины, ВЭФ
04:54 03.09.2026
 
Чекунков прокомментировал задержание судна "Профессор Молчанов"

Чекунков назвал задержание судна "Профессор Молчанов" примером правового нигилизма

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Задержание норвежскими властями российского судна "Профессор Молчанов" по иску "Нафтогаза" Украины является примером правового нигилизма и беспредела западных стран, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на Восточном экономическом форуме.
"Пришла ночью новость. Очередной пример правового нигилизма и беспредела западных стран. У нас есть уже 95 лет присутствия на архипелаге Шпицберген, с 1931 года трест "Арктикуголь" ведет там работу. Для связи с нашим предприятием использовалось судно Росгидромета "Профессор Молчанов". Вчера это судно было задержано норвежскими властями по иску "Нафтогаза" Украины", – сказал Чекунков на сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны".
По его словам, это суверенное судно Российской Федерации, принадлежащее государственной организации Росгидромет, и его задержание полностью попирает нормы международного права.
"Я хочу заверить, что в ближайшее время юристы треста дадут соответствующий правовой ответ. Мы оспорим это решение, такие прецеденты уже были", – отметил министр.
Он подчеркнул, что в условиях разрушения норм международного права России важно оставаться основой правовой стабильности и предоставлять бизнесу такие условия, чтобы инвесторы выбирали Россию.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯМировая экономикаУКРАИНАДальний ВостокАРКТИКААлексей ЧекунковНафтогаз УкраиныВЭФ
 
 
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