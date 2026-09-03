https://1prime.ru/20260903/chekunki-872962772.html

Чекунков сравнил Малмыжское месторождение с "спекулянтами"

Чекунков сравнил Малмыжское месторождение с "спекулянтами" - 03.09.2026, ПРАЙМ

Чекунков сравнил Малмыжское месторождение с "спекулянтами"

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков привел пример Малмыжского месторождения как иллюстрацию разницы между "спекулянтами" и... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T06:53+0300

2026-09-03T06:53+0300

2026-09-03T06:53+0300

россия

промышленность

дальний восток

арктика

владивосток

алексей чекунков

вэф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872962772.jpg?1788407586

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков привел пример Малмыжского месторождения как иллюстрацию разницы между "спекулянтами" и "созидателями", когда Русская медная (РМК) компания вложила 300 миллиардов рублей в проект, который ранее не смогли развить другие инвесторы. "Десять лет назад в фонд развития Дальнего Востока пришла группа людей, которых сейчас называют спекулянтами. Они взяли лицензию, у них не было денег ее развивать. Мы целый год ездили, искали инвестора, почти нашли, но не нашли. Спустя два месяца Русская медная компания выкупила месторождение, вложила уже 300 миллиардов рублей. Вчера мы у президента обсуждали, как создать для них гигаватт мощности, чтобы они построили переработку и вложили еще 600", - сказал Чекунков на сессии "От бюджетной зависимости к инвестиционной самостоятельности: как регионам привлекать капитал на фондовом рынке?" на ВЭФ. По его словам, разница между набором бумаг, которые ничего не стоят, и проектом, куда уже вошло 300 миллиардов и войдет еще 600, заключается в сильном и опытном инвесторе. "В привлечении денег важнее не что, а кто", - подчеркнул министр. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

дальний восток

арктика

владивосток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, дальний восток, арктика, владивосток, алексей чекунков, вэф