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Чекунков сравнил Малмыжское месторождение с "спекулянтами" - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Чекунков сравнил Малмыжское месторождение с "спекулянтами"
Чекунков сравнил Малмыжское месторождение с "спекулянтами" - 03.09.2026, ПРАЙМ
Чекунков сравнил Малмыжское месторождение с "спекулянтами"
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков привел пример Малмыжского месторождения как иллюстрацию разницы между "спекулянтами" и... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T06:53+0300
2026-09-03T06:53+0300
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промышленность
дальний восток
арктика
владивосток
алексей чекунков
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков привел пример Малмыжского месторождения как иллюстрацию разницы между "спекулянтами" и "созидателями", когда Русская медная (РМК) компания вложила 300 миллиардов рублей в проект, который ранее не смогли развить другие инвесторы. "Десять лет назад в фонд развития Дальнего Востока пришла группа людей, которых сейчас называют спекулянтами. Они взяли лицензию, у них не было денег ее развивать. Мы целый год ездили, искали инвестора, почти нашли, но не нашли. Спустя два месяца Русская медная компания выкупила месторождение, вложила уже 300 миллиардов рублей. Вчера мы у президента обсуждали, как создать для них гигаватт мощности, чтобы они построили переработку и вложили еще 600", - сказал Чекунков на сессии "От бюджетной зависимости к инвестиционной самостоятельности: как регионам привлекать капитал на фондовом рынке?" на ВЭФ. По его словам, разница между набором бумаг, которые ничего не стоят, и проектом, куда уже вошло 300 миллиардов и войдет еще 600, заключается в сильном и опытном инвесторе. "В привлечении денег важнее не что, а кто", - подчеркнул министр. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РОССИЯ, Промышленность, Дальний Восток, АРКТИКА, Владивосток, Алексей Чекунков, ВЭФ
06:53 03.09.2026
 
Чекунков сравнил Малмыжское месторождение с "спекулянтами"

Чекунков: Малмыжское месторождение - пример разницы между спекулянтами и созидателями

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков привел пример Малмыжского месторождения как иллюстрацию разницы между "спекулянтами" и "созидателями", когда Русская медная (РМК) компания вложила 300 миллиардов рублей в проект, который ранее не смогли развить другие инвесторы.
"Десять лет назад в фонд развития Дальнего Востока пришла группа людей, которых сейчас называют спекулянтами. Они взяли лицензию, у них не было денег ее развивать. Мы целый год ездили, искали инвестора, почти нашли, но не нашли. Спустя два месяца Русская медная компания выкупила месторождение, вложила уже 300 миллиардов рублей. Вчера мы у президента обсуждали, как создать для них гигаватт мощности, чтобы они построили переработку и вложили еще 600", - сказал Чекунков на сессии "От бюджетной зависимости к инвестиционной самостоятельности: как регионам привлекать капитал на фондовом рынке?" на ВЭФ.
По его словам, разница между набором бумаг, которые ничего не стоят, и проектом, куда уже вошло 300 миллиардов и войдет еще 600, заключается в сильном и опытном инвесторе.
"В привлечении денег важнее не что, а кто", - подчеркнул министр.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
РОССИЯПромышленностьДальний ВостокАРКТИКАВладивостокАлексей ЧекунковВЭФ
 
 
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