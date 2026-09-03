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Вопрос с арестом судна "Профессор Молчанов" будет решен юридически - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Вопрос с арестом судна "Профессор Молчанов" будет решен юридически
Вопрос с арестом судна "Профессор Молчанов" будет решен юридически - 03.09.2026, ПРАЙМ
Вопрос с арестом судна "Профессор Молчанов" будет решен юридически
Вопрос с задержанием судна "Профессор Молчанов", арестованного норвежскими властями, будет решен юридически, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T16:04+0300
2026-09-03T16:05+0300
бизнес
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норвегия
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владивосток
алексей чекунков
владимир путин
нафтогаз украины
минвостокразвития
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Вопрос с задержанием судна "Профессор Молчанов", арестованного норвежскими властями, будет решен юридически, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Уже предприняли юридические меры. Уже юристы треста и юристы Российской Федерации в координации с посольством России в Норвегии готовят опротестование этого незаконного ареста местным судом, подчеркну, по иску частной компании "Нафтогаз" Украины, российского суверенного судна", - сказал Чекунков на итоговой пресс-конференции форума. Норвежские власти арестовали судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Президент России Владимир Путин назвал захват Норвегией российского судна проявлением государственного терроризма. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, норвегия, украина, владивосток, алексей чекунков, владимир путин, нафтогаз украины, минвостокразвития, вэф
Бизнес, РОССИЯ, НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, Владивосток, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Нафтогаз Украины, Минвостокразвития, ВЭФ, ВЭФ-2026
16:04 03.09.2026 (обновлено: 16:05 03.09.2026)
 
Вопрос с арестом судна "Профессор Молчанов" будет решен юридически

Чекунков: вопрос с задержанием судна "Профессор Молчанов" будет решен юридически

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Вопрос с задержанием судна "Профессор Молчанов", арестованного норвежскими властями, будет решен юридически, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Уже предприняли юридические меры. Уже юристы треста и юристы Российской Федерации в координации с посольством России в Норвегии готовят опротестование этого незаконного ареста местным судом, подчеркну, по иску частной компании "Нафтогаз" Украины, российского суверенного судна", - сказал Чекунков на итоговой пресс-конференции форума.
Норвежские власти арестовали судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Президент России Владимир Путин назвал захват Норвегией российского судна проявлением государственного терроризма.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ВЭФ-2026БизнесРОССИЯНОРВЕГИЯУКРАИНАВладивостокАлексей ЧекунковВладимир ПутинНафтогаз УкраиныМинвостокразвитияВЭФ
 
 
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