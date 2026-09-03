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Вопрос с арестом судна "Профессор Молчанов" будет решен юридически
Вопрос с арестом судна "Профессор Молчанов" будет решен юридически - 03.09.2026, ПРАЙМ
Вопрос с арестом судна "Профессор Молчанов" будет решен юридически
Вопрос с задержанием судна "Профессор Молчанов", арестованного норвежскими властями, будет решен юридически, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T16:04+0300
2026-09-03T16:04+0300
2026-09-03T16:05+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Вопрос с задержанием судна "Профессор Молчанов", арестованного норвежскими властями, будет решен юридически, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Уже предприняли юридические меры. Уже юристы треста и юристы Российской Федерации в координации с посольством России в Норвегии готовят опротестование этого незаконного ареста местным судом, подчеркну, по иску частной компании "Нафтогаз" Украины, российского суверенного судна", - сказал Чекунков на итоговой пресс-конференции форума. Норвежские власти арестовали судно "Профессор Молчанов" по ордеру суда, выданному по заявлению украинской компании "Нафтогаз". Судно находится в порту Баренцбург на Шпицбергене. Президент России Владимир Путин назвал захват Норвегией российского судна проявлением государственного терроризма. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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Вопрос с арестом судна "Профессор Молчанов" будет решен юридически
Чекунков: вопрос с задержанием судна "Профессор Молчанов" будет решен юридически