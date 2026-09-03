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Чернышенко назвал главную тему финала чемпионата высоких технологий - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Чернышенко назвал главную тему финала чемпионата высоких технологий
Чернышенко назвал главную тему финала чемпионата высоких технологий - 03.09.2026, ПРАЙМ
Чернышенко назвал главную тему финала чемпионата высоких технологий
Главной темой финала чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде станет развитие транспортной отрасли, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T16:26+0300
2026-09-03T16:26+0300
бизнес
россия
дмитрий чернышенко
минпросвещения
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Главной темой финала чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде станет развитие транспортной отрасли, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. С 14 по 18 сентября в Великом Новгороде на площадке инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника – Валдай" и Новгородской технической школы состоится финал чемпионата высоких технологий. "Финал чемпионата высоких технологий состоится в Великом Новгороде в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Главной темой соревнований станет развитие транспортной отрасли и реализация профильных национальных проектов. Именно на ней будут сфокусированы задания 20 компетенций", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате. Ожидается, что участие в чемпионате примут 15 тысяч человек – представители всех регионов России и 30 зарубежных стран. Финалисты будут соревноваться в таких компетенциях, как "Аналитик транспортных данных", "Специалист по интеллектуальным транспортным системам", "Разработчик беспилотных систем малой авиации для доставки грузов в отдаленные регионы", "Оператор аддитивных строительных комплексов для транспортной инфраструктуры" и других. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оно направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. Организатор – Минпросвещения России, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
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бизнес, россия, дмитрий чернышенко, минпросвещения
Бизнес, РОССИЯ, Дмитрий Чернышенко, Минпросвещения
16:26 03.09.2026
 
Чернышенко назвал главную тему финала чемпионата высоких технологий

Чернышенко назвал транспортную отрасль главной темой финала чемпионата высоких технологий

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Главной темой финала чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде станет развитие транспортной отрасли, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
С 14 по 18 сентября в Великом Новгороде на площадке инновационного научно-технологического центра "Интеллектуальная электроника – Валдай" и Новгородской технической школы состоится финал чемпионата высоких технологий.
"Финал чемпионата высоких технологий состоится в Великом Новгороде в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Главной темой соревнований станет развитие транспортной отрасли и реализация профильных национальных проектов. Именно на ней будут сфокусированы задания 20 компетенций", - сказал Чернышенко, слова которого приводят в его аппарате.
Ожидается, что участие в чемпионате примут 15 тысяч человек – представители всех регионов России и 30 зарубежных стран.
Финалисты будут соревноваться в таких компетенциях, как "Аналитик транспортных данных", "Специалист по интеллектуальным транспортным системам", "Разработчик беспилотных систем малой авиации для доставки грузов в отдаленные регионы", "Оператор аддитивных строительных комплексов для транспортной инфраструктуры" и других.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оно направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. Организатор – Минпросвещения России, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
 
БизнесРОССИЯДмитрий ЧернышенкоМинпросвещения
 
 
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