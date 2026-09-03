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"Нордголд" построит на Чукотке горно-обогатительный комбинат

"Нордголд" построит на Чукотке горно-обогатительный комбинат - 03.09.2026, ПРАЙМ

"Нордголд" построит на Чукотке горно-обогатительный комбинат

"Нордголд", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и правительство Чукотки подписали соглашение, которое предполагает освоение компанией... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T11:08+0300

2026-09-03T11:08+0300

2026-09-03T11:08+0300

промышленность

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Нордголд", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и правительство Чукотки подписали соглашение, которое предполагает освоение компанией золоторудного месторождения Ленотап и строительство на его базе горно-обогатительного комбината (ГОК), сообщила компания. Документ подписан на полях Восточного экономического форума. "Проект предусматривает комплекс работ для потенциального создания в Чукотском автономном округе горно-обогатительного комбината (ГОК), который может обеспечить 1 тысячу новых рабочих мест. Объем инвестиций оценивается в 70 миллиардов рублей", - сообщил "Нордголд". "При реализации проекта Ленотап на Чукотке появится современный высокотехнологичный кластер замкнутого цикла. Такие проекты являются значимым вкладом в экономическое развитие и закрепляют за Дальним Востоком статус технологического лидера в горнодобывающем секторе", – заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Рудное поле Ленотап расположено в муниципальном округе Эгвекинот на Чукотке, лицензия на него принадлежит "Нордголду" с 2026 года. "Нордголд" - золотодобывающая компания предпринимателя Алексея Мордашова, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

чукотка

дальний восток

буркина-фасо

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, россия, чукотка, дальний восток, буркина-фасо, алексей чекунков, алексей мордашов, минвостокразвития, вэф