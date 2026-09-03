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"Нордголд" построит на Чукотке горно-обогатительный комбинат
"Нордголд" построит на Чукотке горно-обогатительный комбинат - 03.09.2026, ПРАЙМ
"Нордголд" построит на Чукотке горно-обогатительный комбинат
"Нордголд", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и правительство Чукотки подписали соглашение, которое предполагает освоение компанией... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T11:08+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Нордголд", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и правительство Чукотки подписали соглашение, которое предполагает освоение компанией золоторудного месторождения Ленотап и строительство на его базе горно-обогатительного комбината (ГОК), сообщила компания.
Документ подписан на полях Восточного экономического форума.
"Проект предусматривает комплекс работ для потенциального создания в Чукотском автономном округе горно-обогатительного комбината (ГОК), который может обеспечить 1 тысячу новых рабочих мест. Объем инвестиций оценивается в 70 миллиардов рублей", - сообщил "Нордголд".
"При реализации проекта Ленотап на Чукотке появится современный высокотехнологичный кластер замкнутого цикла. Такие проекты являются значимым вкладом в экономическое развитие и закрепляют за Дальним Востоком статус технологического лидера в горнодобывающем секторе", – заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Рудное поле Ленотап расположено в муниципальном округе Эгвекинот на Чукотке, лицензия на него принадлежит "Нордголду" с 2026 года.
"Нордголд" - золотодобывающая компания предпринимателя Алексея Мордашова, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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промышленность, россия, чукотка, дальний восток, буркина-фасо, алексей чекунков, алексей мордашов, минвостокразвития, вэф
Промышленность, РОССИЯ, Чукотка, Дальний Восток, БУРКИНА-ФАСО, Алексей Чекунков, Алексей Мордашов, Минвостокразвития, ВЭФ
"Нордголд" построит на Чукотке горно-обогатительный комбинат
"Нордголд", КРДВ и правительство Чукотки подписали соглашение о строительстве ГОК
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. "Нордголд", Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и правительство Чукотки подписали соглашение, которое предполагает освоение компанией золоторудного месторождения Ленотап и строительство на его базе горно-обогатительного комбината (ГОК), сообщила компания.
Документ подписан на полях Восточного экономического форума.
"Проект предусматривает комплекс работ для потенциального создания в Чукотском автономном округе горно-обогатительного комбината (ГОК), который может обеспечить 1 тысячу новых рабочих мест. Объем инвестиций оценивается в 70 миллиардов рублей", - сообщил "Нордголд".
"При реализации проекта Ленотап на Чукотке появится современный высокотехнологичный кластер замкнутого цикла. Такие проекты являются значимым вкладом в экономическое развитие и закрепляют за Дальним Востоком статус технологического лидера в горнодобывающем секторе", – заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Рудное поле Ленотап расположено в муниципальном округе Эгвекинот на Чукотке, лицензия на него принадлежит "Нордголду" с 2026 года.
"Нордголд" - золотодобывающая компания предпринимателя Алексея Мордашова, ее предприятия находятся в Буркина-Фасо, Гвинее, России и Казахстане.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.