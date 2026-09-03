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Аналитики ждут роста дефицита торгового баланса США в июле

Аналитики ждут роста дефицита торгового баланса США в июле - 03.09.2026, ПРАЙМ

Аналитики ждут роста дефицита торгового баланса США в июле

Дефицит торгового баланса США в июле вырос до 90 миллиардов долларов с 73,3 миллиарда в июне, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T08:18+0300

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мировая экономика

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в июле вырос до 90 миллиардов долларов с 73,3 миллиарда в июне, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Официальные данные опубликует Бюро экономического анализа министерства торговли страны в четверг, 3 сентября, в 15.30 мск. В то же время минтруд США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 29 августа. Аналитики полагают, что показатель вырос до 205 тысяч, что на 2 тысячи больше, чем неделей ранее. В 11.00 мск компания S&P Global обнародует окончательную оценку композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны в августе. Аналитики полагают, что за месяц показатель вырос до 52,1 пункта с уровня июля в 52 пункта. Прогноз совпадает с предварительной оценкой. В 17.00 мск Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в сфере услуг США. По прогнозам аналитиков, в августе показатель вырос до 54,3% с уровня июля в 54,1%.

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мировая экономика, сша