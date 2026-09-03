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Дефицит торгового баланса США в июле вырос на 24,4%

Дефицит торгового баланса США в июле вырос на 24,4% - 03.09.2026, ПРАЙМ

Дефицит торгового баланса США в июле вырос на 24,4%

Дефицит торгового баланса США в июле увеличился на 24,4%, или на 17,4 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем июня в 71,2 миллиарда - до... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T15:49+0300

2026-09-03T15:49+0300

2026-09-03T16:22+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Дефицит торгового баланса США в июле увеличился на 24,4%, или на 17,4 миллиарда долларов, по сравнению с пересмотренным показателем июня в 71,2 миллиарда - до 88,6 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, полагали, что дефицит торгового баланса в отчетном месяце вырос до 90 миллиардов долларов с изначального уровня предыдущего месяца в 73,3 миллиарда.Импорт в июле вырос на 2,8%, или на 10,8 миллиарда долларов - до 399,3 миллиарда. В том числе импорт товаров увеличился на 11,4 миллиарда долларов, до 320,6 миллиарда, услуг - сократился на 0,6 миллиарда, до 78,7 миллиарда долларов.Экспорт из США опустился на 2,1%, или на 6,6 миллиарда долларов - до 310,7 миллиарда.Дефицит внешней торговли товарами США в июле вырос по отношению к июню на 17,6 миллиарда долларов - до 119,6 миллиарда, профицит по статье услуг - на 0,2 миллиарда долларов, до 31 миллиарда.

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мировая экономика, финансы, сша