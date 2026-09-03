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Транспортный комплекс Москвы проведет более 50 мероприятий ко Дню города

Транспортный комплекс Москвы проведет более 50 мероприятий ко Дню города - 03.09.2026, ПРАЙМ

Транспортный комплекс Москвы проведет более 50 мероприятий ко Дню города

Более 50 тематических мероприятий ко Дню города проведет транспортный комплекс Москвы 5 и 6 сентября, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T19:40+0300

2026-09-03T19:40+0300

2026-09-03T19:40+0300

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МОСКВА, 3 авг - ПРАЙМ. Более 50 тематических мероприятий ко Дню города проведет транспортный комплекс Москвы 5 и 6 сентября, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Транспортный комплекс столицы традиционно принимает участие в праздновании Дня города. В этом году подготовили более 50 тематических мероприятий. Каждый найдет праздник недалеко от своего дома", - рассказал Ликсутов. Заммэра отметил, что в выходные гостей и жителей столицы ждет, в том числе Фестиваль профессий Московского транспорта, Осенний парад трамваев, а также праздничная программа на Северном и Южном речных вокзалах.

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