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В ДФО наладили производство германиевого и бериллиевого концентратов - 03.09.2026, ПРАЙМ
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В ДФО наладили производство германиевого и бериллиевого концентратов
В ДФО наладили производство германиевого и бериллиевого концентратов - 03.09.2026, ПРАЙМ
В ДФО наладили производство германиевого и бериллиевого концентратов
Производство германиевого и бериллиевого концентратов уже налажено на Дальнем Востоке, в перспективе планируется построить горно-обогатительный комбинат по... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T04:36+0300
2026-09-03T04:36+0300
промышленность
россия
дальний восток
владивосток
антон алиханов
минпромторг
гок
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Производство германиевого и бериллиевого концентратов уже налажено на Дальнем Востоке, в перспективе планируется построить горно-обогатительный комбинат по вольфраму, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках ВЭФ-2026. "По редким металлам в ДФО наладили производство германиевого и бериллиевого концентратов. В перспективе планируем построить ГОК по вольфраму", - приводятся слова министра в сообщении Минпромторга России. Алиханов добавил, что в секторе цветных металлов реализован проект добычи меди. Также рассматривается возможность освоения еще одного такого месторождения и строительство меткомбината по олову и комбината для добычи золота. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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промышленность, россия, дальний восток, владивосток, антон алиханов, минпромторг, гок, вэф
Промышленность, РОССИЯ, Дальний Восток, Владивосток, Антон Алиханов, Минпромторг, ГОК, ВЭФ
04:36 03.09.2026
 
В ДФО наладили производство германиевого и бериллиевого концентратов

Алиханов: в ДФО наладили производство германиевого и бериллиевого концентратов

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Производство германиевого и бериллиевого концентратов уже налажено на Дальнем Востоке, в перспективе планируется построить горно-обогатительный комбинат по вольфраму, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках ВЭФ-2026.
"По редким металлам в ДФО наладили производство германиевого и бериллиевого концентратов. В перспективе планируем построить ГОК по вольфраму", - приводятся слова министра в сообщении Минпромторга России.
Алиханов добавил, что в секторе цветных металлов реализован проект добычи меди. Также рассматривается возможность освоения еще одного такого месторождения и строительство меткомбината по олову и комбината для добычи золота.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
ПромышленностьРОССИЯДальний ВостокВладивостокАнтон АлихановМинпромторгГОКВЭФ
 
 
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