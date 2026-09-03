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В ДФО наладили производство германиевого и бериллиевого концентратов

В ДФО наладили производство германиевого и бериллиевого концентратов - 03.09.2026, ПРАЙМ

В ДФО наладили производство германиевого и бериллиевого концентратов

Производство германиевого и бериллиевого концентратов уже налажено на Дальнем Востоке, в перспективе планируется построить горно-обогатительный комбинат по... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T04:36+0300

2026-09-03T04:36+0300

2026-09-03T04:36+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Производство германиевого и бериллиевого концентратов уже налажено на Дальнем Востоке, в перспективе планируется построить горно-обогатительный комбинат по вольфраму, заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов в рамках ВЭФ-2026. "По редким металлам в ДФО наладили производство германиевого и бериллиевого концентратов. В перспективе планируем построить ГОК по вольфраму", - приводятся слова министра в сообщении Минпромторга России. Алиханов добавил, что в секторе цветных металлов реализован проект добычи меди. Также рассматривается возможность освоения еще одного такого месторождения и строительство меткомбината по олову и комбината для добычи золота. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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промышленность, россия, дальний восток, владивосток, антон алиханов, минпромторг, гок, вэф