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Чекунков: резиденты ДФО с 2015 года заплатили 723 млрд рублей налогов

Чекунков: резиденты ДФО с 2015 года заплатили 723 млрд рублей налогов - 03.09.2026, ПРАЙМ

Чекунков: резиденты ДФО с 2015 года заплатили 723 млрд рублей налогов

Резиденты преференциальных режимов Дальнего Востока с 2015 года заплатили 723 миллиарда рублей налогов при объеме использованных льгот в 373 миллиарда рублей,... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T05:55+0300

2026-09-03T05:55+0300

2026-09-03T05:55+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – ПРАЙМ. Резиденты преференциальных режимов Дальнего Востока с 2015 года заплатили 723 миллиарда рублей налогов при объеме использованных льгот в 373 миллиарда рублей, что обеспечило государству операционную прибыль в 350 миллиардов рублей, заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на Восточном экономическом форуме. "Эта система выгодна для государства. По данным Федеральной налоговой службы, с 2015-го года общий объем налогов, заплаченных только дальневосточными резидентами, составлял 723 миллиарда рублей, а объем льгот, который использовали эти же резиденты, составлял 373 миллиарда. То есть операционная прибыль, скажем так, если в бизнес-терминах выражаться, 350 миллиардов рублей", – сказал Чекунков на сессии "Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны". По его словам, опыт работы преференциальных режимов за 10 лет показал их эффективность – это более 3 тысяч инвестиционных проектов общим объемом более 16 триллионов рублей. "Эти результаты показывают, что система работает и выгодна для государства, что обосновывает необходимость дальнейшего развития и объединения преференциальных режимов", – отметил министр. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.

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бизнес, россия, дальний восток, арктика, владивосток, алексей чекунков, фнс россии, вэф