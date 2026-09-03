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Платежная дисциплина клиентов Сбербанка остается на хорошем уровне
Платежная дисциплина клиентов Сбербанка остается на хорошем уровне - 03.09.2026, ПРАЙМ
Платежная дисциплина клиентов Сбербанка остается на хорошем уровне
Платежная дисциплина корпоративных заемщиков Сбербанка остается на хорошем уровне, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума зампред... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T03:29+0300
2026-09-03T03:29+0300
2026-09-03T03:29+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Платежная дисциплина корпоративных заемщиков Сбербанка остается на хорошем уровне, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.
"В целом, платежная дисциплина наших клиентов управляемая. По июлю количество клиентов, которые имеют проблемы с обслуживанием задолженности, составляет 2,9%. В общем, эта цифра находится под контролем", - сказал он.
При этом он отметил, что прогноз роста корпоративного портфеля в банке на текущий год сохраняется на уровне 8-10%.
"Хотелось бы, конечно, чтобы уровень ставок был более комфортным для наших клиентов. И это, конечно, повлияло бы и на качество обслуживания задолженности", - уточнил Попов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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банки, финансы, владивосток, анатолий попов, сбербанк, вэф
Банки, Финансы, Владивосток, Анатолий Попов, Сбербанк, ВЭФ
Платежная дисциплина клиентов Сбербанка остается на хорошем уровне
Зампред правления Сбербанка Попов: платежная дисциплина клиентов банка управляемая
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Платежная дисциплина корпоративных заемщиков Сбербанка остается на хорошем уровне, сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума зампред правления кредитной организации Анатолий Попов.
"В целом, платежная дисциплина наших клиентов управляемая. По июлю количество клиентов, которые имеют проблемы с обслуживанием задолженности, составляет 2,9%. В общем, эта цифра находится под контролем", - сказал он.
При этом он отметил, что прогноз роста корпоративного портфеля в банке на текущий год сохраняется на уровне 8-10%.
"Хотелось бы, конечно, чтобы уровень ставок был более комфортным для наших клиентов. И это, конечно, повлияло бы и на качество обслуживания задолженности", - уточнил Попов.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.