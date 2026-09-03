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Доля легковушек российской сборки в августе превысила 64%

Доля легковушек российской сборки в августе превысила 64% - 03.09.2026, ПРАЙМ

Доля легковушек российской сборки в августе превысила 64%

Доля легковых автомобилей российской сборки на отечественном рынке по итогам августа составила 64%, что на 11 процентных пунктов выше, чем год назад, сообщил... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T12:49+0300

2026-09-03T12:49+0300

2026-09-03T13:49+0300

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россия

антон алиханов

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минпромторг

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Доля легковых автомобилей российской сборки на отечественном рынке по итогам августа составила 64%, что на 11 процентных пунктов выше, чем год назад, сообщил директор агентства "Автостат" Сергей Целиков. "Доля местной сборки на рынке новых легковых автомобилей в августе составила 64,1%. Это на 11 процентных пунктов выше, чем в августе прошлого года (53,1%)", - написал он в своем Telegram-канале. Аналитик пояснил, что рост этого показателя в первую очередь был обеспечен такими российскими брендами, как Tenet, Jeland, Jetour, Evolute, Omoda, Changan, Esteo и Volga. Ранее в четверг глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщил, что по итогам января-августа продажи новых легковых автомобилей в России превысили 940 тысяч штук, что на 7% больше, чем год назад. При этом, по словам министра, реализация автомобилей российских брендов выросла на 23,6% в годовом выражении и составила более 597 тысяч единиц.

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бизнес, россия, антон алиханов, evolute, минпромторг