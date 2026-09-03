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Белый дом давит на космические компании США, пишут СМИ - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Белый дом давит на космические компании США, пишут СМИ
Белый дом давит на космические компании США, пишут СМИ - 03.09.2026, ПРАЙМ
Белый дом давит на космические компании США, пишут СМИ
Белый дом давит на космические компании США, чтобы они пропустили саммит по космосу в Париже, поскольку их участие может быть расценено как молчаливая поддержка | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T01:22+0300
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мировая экономика
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эммануэль макрон
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politico
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Белый дом давит на космические компании США, чтобы они пропустили саммит по космосу в Париже, поскольку их участие может быть расценено как молчаливая поддержка политических позиций Евросоюза, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Первый международный саммит по вопросам космоса пройдет в Париже 9-10 сентября 2026 года. Французское внешнеполитическое ведомство сообщает, что в мероприятии ожидается участие около 120 иностранных делегаций. "Белый дом оказал давление на американские космические компании, чтобы они пропустили космический саммит президента Франции Эммануэля Макрона в Париже на следующей неделе. Это неожиданный шаг, который привел в замешательство руководителей компаний по поводу их дальнейших действий", - говорится в сообщении. По словам источников газеты, сотрудник управления по науке и технологиям Белого дома в ходе частного телефонного разговора с несколькими компаниями, включая SpaceX, Stoke Space, K2 Space и Astra, заявил, что участие в саммите может быть расценено как "молчаливая поддержка политических позиций ЕС". Как отмечается со ссылкой на источники, хотя представитель Белого дома подчеркнул, что решение в конечном итоге остается за компаниями, создавалось впечатление, будто администрация отговаривает от посещения мероприятия. Источники Politico сообщили, что представитель Белого дома заявил представителям компаний, что Франция не координировала с США свои действия по саммиту, обвинил страну в "антиконкурентной практике", предположил, что дискуссионные панели мероприятия не были разработаны с учетом американской точки зрения и могут ослабить усилия американской промышленности, а также выразил обеспокоенность по поводу участия Китая.
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мировая экономика, париж, сша, франция, эммануэль макрон, ес, politico, spacex
Мировая экономика, Париж, США, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, ЕС, Politico, SpaceX
01:22 03.09.2026
 
Белый дом давит на космические компании США, пишут СМИ

Politico: Белый дом давит на космические компании США, чтобы они пропустили саммит

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Белый дом давит на космические компании США, чтобы они пропустили саммит по космосу в Париже, поскольку их участие может быть расценено как молчаливая поддержка политических позиций Евросоюза, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Первый международный саммит по вопросам космоса пройдет в Париже 9-10 сентября 2026 года. Французское внешнеполитическое ведомство сообщает, что в мероприятии ожидается участие около 120 иностранных делегаций.
"Белый дом оказал давление на американские космические компании, чтобы они пропустили космический саммит президента Франции Эммануэля Макрона в Париже на следующей неделе. Это неожиданный шаг, который привел в замешательство руководителей компаний по поводу их дальнейших действий", - говорится в сообщении.
По словам источников газеты, сотрудник управления по науке и технологиям Белого дома в ходе частного телефонного разговора с несколькими компаниями, включая SpaceX, Stoke Space, K2 Space и Astra, заявил, что участие в саммите может быть расценено как "молчаливая поддержка политических позиций ЕС".
Как отмечается со ссылкой на источники, хотя представитель Белого дома подчеркнул, что решение в конечном итоге остается за компаниями, создавалось впечатление, будто администрация отговаривает от посещения мероприятия.
Источники Politico сообщили, что представитель Белого дома заявил представителям компаний, что Франция не координировала с США свои действия по саммиту, обвинил страну в "антиконкурентной практике", предположил, что дискуссионные панели мероприятия не были разработаны с учетом американской точки зрения и могут ослабить усилия американской промышленности, а также выразил обеспокоенность по поводу участия Китая.
 
Мировая экономикаПарижСШАФРАНЦИЯЭммануэль МакронЕСPoliticoSpaceX
 
 
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