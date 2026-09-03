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Белый дом давит на космические компании США, пишут СМИ

Белый дом давит на космические компании США, пишут СМИ - 03.09.2026, ПРАЙМ

Белый дом давит на космические компании США, пишут СМИ

Белый дом давит на космические компании США, чтобы они пропустили саммит по космосу в Париже, поскольку их участие может быть расценено как молчаливая поддержка | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T01:22+0300

2026-09-03T01:22+0300

2026-09-03T01:22+0300

мировая экономика

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франция

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Белый дом давит на космические компании США, чтобы они пропустили саммит по космосу в Париже, поскольку их участие может быть расценено как молчаливая поддержка политических позиций Евросоюза, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Первый международный саммит по вопросам космоса пройдет в Париже 9-10 сентября 2026 года. Французское внешнеполитическое ведомство сообщает, что в мероприятии ожидается участие около 120 иностранных делегаций. "Белый дом оказал давление на американские космические компании, чтобы они пропустили космический саммит президента Франции Эммануэля Макрона в Париже на следующей неделе. Это неожиданный шаг, который привел в замешательство руководителей компаний по поводу их дальнейших действий", - говорится в сообщении. По словам источников газеты, сотрудник управления по науке и технологиям Белого дома в ходе частного телефонного разговора с несколькими компаниями, включая SpaceX, Stoke Space, K2 Space и Astra, заявил, что участие в саммите может быть расценено как "молчаливая поддержка политических позиций ЕС". Как отмечается со ссылкой на источники, хотя представитель Белого дома подчеркнул, что решение в конечном итоге остается за компаниями, создавалось впечатление, будто администрация отговаривает от посещения мероприятия. Источники Politico сообщили, что представитель Белого дома заявил представителям компаний, что Франция не координировала с США свои действия по саммиту, обвинил страну в "антиконкурентной практике", предположил, что дискуссионные панели мероприятия не были разработаны с учетом американской точки зрения и могут ослабить усилия американской промышленности, а также выразил обеспокоенность по поводу участия Китая.

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мировая экономика, париж, сша, франция, эммануэль макрон, ес, politico, spacex