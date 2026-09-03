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Путин рассказал о проекте по перевозкам грузов с помощью дронов - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Путин рассказал о проекте по перевозкам грузов с помощью дронов
Путин рассказал о проекте по перевозкам грузов с помощью дронов - 03.09.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал о проекте по перевозкам грузов с помощью дронов
Минтранс, ГЛОНАСС и китайские партнеры займутся отработкой перевозок грузов с помощью дронов, сегодня был дан старт этому проекту, заявил президент России... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T09:51+0300
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россия
владивосток
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минтранс, ГЛОНАСС и китайские партнеры займутся отработкой перевозок грузов с помощью дронов, сегодня был дан старт этому проекту, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. "Уже сейчас необходимо задавать стандарты автономных перевозок гражданских грузов с помощью дронов. Подходы к формированию такой, по сути, низковысотной логистики в экономике будут отрабатываться в рамках специального проекта. Его участниками станут Минтранс, отечественная компания ГЛОНАСС и наши китайские друзья. Старт этой совместной работе был дан сегодня на полях форума, насколько мне известно", - сказал Путин. "Уже сейчас необходимо задавать стандарты автономных перевозок гражданских грузов с помощью дронов", - добавил глава государства.Минтранс России в среду объявил на ВЭФ конкурс по выбору региона для реализации эксперимента по организации беспилотной логистики. В частности, на первом этапе планируется создать модель применения беспилотной аэрологистики, а в дальнейшем проект предполагается расширить за счет интеграции с автономными системами на земле и воде. ГЛОНАСС в свою очередь сообщил РИА Новости, что создаст на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" цифровую платформу для управления в рамках этого проекта низковысотным воздушным пространством. Документ о партнерстве в этом подписан с Шэньчжэньским институтом планирования и проектирования городского транспорта SUTPC на полях ВЭФ. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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бизнес, россия, владивосток, владимир путин, вэф
Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, Владимир Путин, ВЭФ
09:51 03.09.2026 (обновлено: 09:52 03.09.2026)
 
Путин рассказал о проекте по перевозкам грузов с помощью дронов

Путин: Минтранс, ГЛОНАСС и китайские партнеры займутся перевозками грузов дронами

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Минтранс, ГЛОНАСС и китайские партнеры займутся отработкой перевозок грузов с помощью дронов, сегодня был дан старт этому проекту, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
"Уже сейчас необходимо задавать стандарты автономных перевозок гражданских грузов с помощью дронов. Подходы к формированию такой, по сути, низковысотной логистики в экономике будут отрабатываться в рамках специального проекта. Его участниками станут Минтранс, отечественная компания ГЛОНАСС и наши китайские друзья. Старт этой совместной работе был дан сегодня на полях форума, насколько мне известно", - сказал Путин.
"Уже сейчас необходимо задавать стандарты автономных перевозок гражданских грузов с помощью дронов", - добавил глава государства.
Минтранс России в среду объявил на ВЭФ конкурс по выбору региона для реализации эксперимента по организации беспилотной логистики. В частности, на первом этапе планируется создать модель применения беспилотной аэрологистики, а в дальнейшем проект предполагается расширить за счет интеграции с автономными системами на земле и воде.
ГЛОНАСС в свою очередь сообщил РИА Новости, что создаст на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" цифровую платформу для управления в рамках этого проекта низковысотным воздушным пространством. Документ о партнерстве в этом подписан с Шэньчжэньским институтом планирования и проектирования городского транспорта SUTPC на полях ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
БизнесРОССИЯВладивостокВладимир ПутинВЭФ
 
 
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