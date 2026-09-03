https://1prime.ru/20260903/dubaj-872958251.html

Первый за полгода рейс из Москвы в Дубай вылетел из аэропорта "Внуково"

Первый за полгода рейс из Москвы в Дубай вылетел из аэропорта "Внуково" - 03.09.2026, ПРАЙМ

Первый за полгода рейс из Москвы в Дубай вылетел из аэропорта "Внуково"

Первый за полгода рейс авиакомпании "Победа" из Москвы в Дубай вылетел из аэропорта "Внуково", следует из онлайн-табло воздушной гавани. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T03:56+0300

2026-09-03T03:56+0300

2026-09-03T03:56+0300

бизнес

туризм

россия

дубай

москва

махачкала

аэропорт внуково

росавиация

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872958251.jpg?1788397007

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Первый за полгода рейс авиакомпании "Победа" из Москвы в Дубай вылетел из аэропорта "Внуково", следует из онлайн-табло воздушной гавани. "Рейс DP 991 в Дубай вылетел в 3.19 3 сентября", - говорится в онлайн-табло. Ранее в "Победе" говорили, что частота полетов из Москвы в Дубай и обратно будет увеличиваться: постепенно со 2 октября компания начнет выполнять рейсы дважды в день. Кроме того, первый рейс из Махачкалы в Дубай должен был отправиться 2 сентября. Полеты будут осуществляться трижды в неделю. Российские авиавласти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке в начале марта ввели ограничения на полеты, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений Росавиацией перевозчики получили возможность возобновления полетов. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила полеты в ОАЭ 1 июня.

дубай

москва

махачкала

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, дубай, москва, махачкала, аэропорт внуково, росавиация, аэрофлот