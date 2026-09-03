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Первый за полгода рейс из Москвы в Дубай вылетел из аэропорта "Внуково" - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Первый за полгода рейс из Москвы в Дубай вылетел из аэропорта "Внуково"
Первый за полгода рейс из Москвы в Дубай вылетел из аэропорта "Внуково" - 03.09.2026, ПРАЙМ
Первый за полгода рейс из Москвы в Дубай вылетел из аэропорта "Внуково"
Первый за полгода рейс авиакомпании "Победа" из Москвы в Дубай вылетел из аэропорта "Внуково", следует из онлайн-табло воздушной гавани. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T03:56+0300
2026-09-03T03:56+0300
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москва
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аэропорт внуково
росавиация
аэрофлот
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Первый за полгода рейс авиакомпании "Победа" из Москвы в Дубай вылетел из аэропорта "Внуково", следует из онлайн-табло воздушной гавани. "Рейс DP 991 в Дубай вылетел в 3.19 3 сентября", - говорится в онлайн-табло. Ранее в "Победе" говорили, что частота полетов из Москвы в Дубай и обратно будет увеличиваться: постепенно со 2 октября компания начнет выполнять рейсы дважды в день. Кроме того, первый рейс из Махачкалы в Дубай должен был отправиться 2 сентября. Полеты будут осуществляться трижды в неделю. Российские авиавласти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке в начале марта ввели ограничения на полеты, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений Росавиацией перевозчики получили возможность возобновления полетов. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила полеты в ОАЭ 1 июня.
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Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Дубай, МОСКВА, Махачкала, аэропорт Внуково, Росавиация, Аэрофлот
03:56 03.09.2026
 
Первый за полгода рейс из Москвы в Дубай вылетел из аэропорта "Внуково"

Первый за полгода рейс авиакомпании "Победа" из Москвы в Дубай вылетел из "Внуково"

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Первый за полгода рейс авиакомпании "Победа" из Москвы в Дубай вылетел из аэропорта "Внуково", следует из онлайн-табло воздушной гавани.
"Рейс DP 991 в Дубай вылетел в 3.19 3 сентября", - говорится в онлайн-табло.
Ранее в "Победе" говорили, что частота полетов из Москвы в Дубай и обратно будет увеличиваться: постепенно со 2 октября компания начнет выполнять рейсы дважды в день. Кроме того, первый рейс из Махачкалы в Дубай должен был отправиться 2 сентября. Полеты будут осуществляться трижды в неделю.
Российские авиавласти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке в начале марта ввели ограничения на полеты, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений Росавиацией перевозчики получили возможность возобновления полетов. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила полеты в ОАЭ 1 июня.
 
БизнесТуризмРОССИЯДубайМОСКВАМахачкалааэропорт ВнуковоРосавиацияАэрофлот
 
 
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