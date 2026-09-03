https://1prime.ru/20260903/dubaj-872974642.html

В Дубай прибыл первый за полгода рейс авиакомпании "Победа" из Москвы

В Дубай прибыл первый за полгода рейс авиакомпании "Победа" из Москвы - 03.09.2026, ПРАЙМ

В Дубай прибыл первый за полгода рейс авиакомпании "Победа" из Москвы

Первый за полгода рейс авиакомпании "Победа" из Москвы в Дубай прибыл в аэропорт "Аль-Мактум" (Dubai World Central, DWC), передает корреспондент РИА Новости. | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T10:13+0300

2026-09-03T10:13+0300

2026-09-03T10:24+0300

туризм

бизнес

россия

дубай

оаэ

махачкала

росавиация

аэрофлот

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872974642.jpg?1788420275

ДУБАЙ, 3 сен - ПРАЙМ. Первый за полгода рейс авиакомпании "Победа" из Москвы в Дубай прибыл в аэропорт "Аль-Мактум" (Dubai World Central, DWC), передает корреспондент РИА Новости. Рейс DP 991 прибыл во второй по значимости аэропорт Дубая в 10:24 по местному времени согласно табло прибытий аэропорта. Ранее в среду в Дубай прибыл первый после возобновления полетов "Победы" в ОАЭ рейс из Махачкалы. Российские авиавласти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке в начале марта ввели ограничения на полеты, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений Росавиацией перевозчики получили возможность возобновления полетов. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила полеты в ОАЭ 1 июня.

дубай

оаэ

махачкала

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, дубай, оаэ, махачкала, росавиация, аэрофлот