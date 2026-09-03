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В Дубай прибыл первый за полгода рейс авиакомпании "Победа" из Москвы - 03.09.2026, ПРАЙМ
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В Дубай прибыл первый за полгода рейс авиакомпании "Победа" из Москвы
В Дубай прибыл первый за полгода рейс авиакомпании "Победа" из Москвы - 03.09.2026, ПРАЙМ
В Дубай прибыл первый за полгода рейс авиакомпании "Победа" из Москвы
Первый за полгода рейс авиакомпании "Победа" из Москвы в Дубай прибыл в аэропорт "Аль-Мактум" (Dubai World Central, DWC), передает корреспондент РИА Новости. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T10:13+0300
2026-09-03T10:24+0300
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ДУБАЙ, 3 сен - ПРАЙМ. Первый за полгода рейс авиакомпании "Победа" из Москвы в Дубай прибыл в аэропорт "Аль-Мактум" (Dubai World Central, DWC), передает корреспондент РИА Новости. Рейс DP 991 прибыл во второй по значимости аэропорт Дубая в 10:24 по местному времени согласно табло прибытий аэропорта. Ранее в среду в Дубай прибыл первый после возобновления полетов "Победы" в ОАЭ рейс из Махачкалы. Российские авиавласти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке в начале марта ввели ограничения на полеты, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений Росавиацией перевозчики получили возможность возобновления полетов. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила полеты в ОАЭ 1 июня.
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туризм, бизнес, россия, дубай, оаэ, махачкала, росавиация, аэрофлот
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, Дубай, ОАЭ, Махачкала, Росавиация, Аэрофлот
10:13 03.09.2026 (обновлено: 10:24 03.09.2026)
 
В Дубай прибыл первый за полгода рейс авиакомпании "Победа" из Москвы

Первый за полгода рейс "Победы" из Москвы в Дубай прибыл в аэропорт "Аль-Мактум"

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ДУБАЙ, 3 сен - ПРАЙМ. Первый за полгода рейс авиакомпании "Победа" из Москвы в Дубай прибыл в аэропорт "Аль-Мактум" (Dubai World Central, DWC), передает корреспондент РИА Новости.
Рейс DP 991 прибыл во второй по значимости аэропорт Дубая в 10:24 по местному времени согласно табло прибытий аэропорта.
Ранее в среду в Дубай прибыл первый после возобновления полетов "Победы" в ОАЭ рейс из Махачкалы.
Российские авиавласти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке в начале марта ввели ограничения на полеты, их действие неоднократно продлевалось. После отмены ограничений Росавиацией перевозчики получили возможность возобновления полетов. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила полеты в ОАЭ 1 июня.
 
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