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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли - 03.09.2026, ПРАЙМ
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли днем в четверг, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T12:58+0300
2026-09-03T12:58+0300
2026-09-03T12:58+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли днем в четверг, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в канале инфоцентра на платформе "Макс".
Движение перекрыли в 12.34 мск, причины не называются. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
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бизнес, россия
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли днем в четверг, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в канале инфоцентра на платформе "Макс".
Движение перекрыли в 12.34 мск, причины не называются. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.