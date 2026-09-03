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В Египте впервые представят Су-57Э с принципиально новым вооружением

В Египте впервые представят Су-57Э с принципиально новым вооружением - 03.09.2026, ПРАЙМ

В Египте впервые представят Су-57Э с принципиально новым вооружением

Истребитель пятого поколения Су-57Э будет впервые представлен с принципиально новым вооружением на выставке в Египте, сообщили журналистам в пресс-службе... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T13:07+0300

2026-09-03T13:07+0300

2026-09-03T13:07+0300

египет

ростех

рособоронэкспорт

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Истребитель пятого поколения Су-57Э будет впервые представлен с принципиально новым вооружением на выставке в Египте, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха". "Российский авиакомплекс пятого поколения Су-57Э представят в экспортной комплектации на выставке El Alamein International Airshow 2026 в Египте с принципиально новым вооружением, которое до этого ни разу не демонстрировалось ни в России, ни за рубежом", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках летной программы выставки машина продемонстрирует фигуры высшего пилотажа. Международный авиационно-космический салон El Alamein International Airshow 2026 пройдет на территории международного аэропорта города Эль-Аламейн в Египте с 8 по 10 сентября. Единую российскую экспозицию организует "Рособоронэкспорт".

египет

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египет, ростех, рособоронэкспорт