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В Египте впервые представят Су-57Э с принципиально новым вооружением - 03.09.2026, ПРАЙМ
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В Египте впервые представят Су-57Э с принципиально новым вооружением
В Египте впервые представят Су-57Э с принципиально новым вооружением - 03.09.2026, ПРАЙМ
В Египте впервые представят Су-57Э с принципиально новым вооружением
Истребитель пятого поколения Су-57Э будет впервые представлен с принципиально новым вооружением на выставке в Египте, сообщили журналистам в пресс-службе... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T13:07+0300
2026-09-03T13:07+0300
египет
ростех
рособоронэкспорт
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Истребитель пятого поколения Су-57Э будет впервые представлен с принципиально новым вооружением на выставке в Египте, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха". "Российский авиакомплекс пятого поколения Су-57Э представят в экспортной комплектации на выставке El Alamein International Airshow 2026 в Египте с принципиально новым вооружением, которое до этого ни разу не демонстрировалось ни в России, ни за рубежом", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках летной программы выставки машина продемонстрирует фигуры высшего пилотажа. Международный авиационно-космический салон El Alamein International Airshow 2026 пройдет на территории международного аэропорта города Эль-Аламейн в Египте с 8 по 10 сентября. Единую российскую экспозицию организует "Рособоронэкспорт".
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египет, ростех, рособоронэкспорт
ЕГИПЕТ, Ростех, Рособоронэкспорт
13:07 03.09.2026
 
В Египте впервые представят Су-57Э с принципиально новым вооружением

"Ростех": Су-57Э впервые представят на выставке в Египте с принципиально новым вооружением

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Истребитель пятого поколения Су-57Э будет впервые представлен с принципиально новым вооружением на выставке в Египте, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".
"Российский авиакомплекс пятого поколения Су-57Э представят в экспортной комплектации на выставке El Alamein International Airshow 2026 в Египте с принципиально новым вооружением, которое до этого ни разу не демонстрировалось ни в России, ни за рубежом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках летной программы выставки машина продемонстрирует фигуры высшего пилотажа.
Международный авиационно-космический салон El Alamein International Airshow 2026 пройдет на территории международного аэропорта города Эль-Аламейн в Египте с 8 по 10 сентября. Единую российскую экспозицию организует "Рособоронэкспорт".
 
ЕГИПЕТРостехРособоронэкспорт
 
 
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