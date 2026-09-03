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Экономика Швейцарии во втором квартале выросла на 1,5%

Экономика Швейцарии во втором квартале выросла на 1,5% - 03.09.2026, ПРАЙМ

Экономика Швейцарии во втором квартале выросла на 1,5%

Экономика Швейцарии, согласно окончательной оценке, выросла по итогам второго квартала на 1,5% в квартальном выражении, следует из данных Государственного... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T15:43+0300

2026-09-03T15:43+0300

2026-09-03T15:43+0300

мировая экономика

швейцария

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Экономика Швейцарии, согласно окончательной оценке, выросла по итогам второго квартала на 1,5% в квартальном выражении, следует из данных Государственного секретариата экономики (SECO) страны. Согласно представленным данным, рост ВВП во втором квартале стал самым сильным с третьего квартала 2021 года, тогда ВВП страны вырос на 2% в квартальном выражении. Показатель совпал с предварительной оценкой, опубликованной ранее в июле. "Химическая и фармацевтическая промышленность внесли клад в рост экономики ... Внутренний спрос восстановился после слабого значения в начале года", - поясняется в сообщении. Химическая и фармацевтическая промышленность во втором квартале показала рост на 10,5%, отражая рост экспорта и продаж. Экспорт товаров вырос на 5,5% в квартальном выражении после роста на 1,8%, экспорт услуг увеличился на 1,6% после снижения на 0,1% кварталом ранее. Импорт товаров увеличился на 3,2% после снижения на те же 3,2% в первом квартале, импорт услуг увеличился на 0,9% после сокращения на 1,3%. Частное потребление выросло на 0,3% после роста на 0,1% в первом квартале, государственное – замедлило рост до 0,4% с 1,3% кварталом ранее.

швейцария

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мировая экономика, швейцария