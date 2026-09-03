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Эксперт рассказал о тренде в сфере креативных индустрий - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал о тренде в сфере креативных индустрий
Эксперт рассказал о тренде в сфере креативных индустрий - 03.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о тренде в сфере креативных индустрий
Запрос на кадры в сфере креативных индустрий в России будет расти, это мировой тренд, который подхватили и в РФ, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2026... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T02:16+0300
2026-09-03T02:16+0300
технологии
россия
бизнес
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Запрос на кадры в сфере креативных индустрий в России будет расти, это мировой тренд, который подхватили и в РФ, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2026 генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения, председатель общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов. "Креативные индустрии будут расти, это мировой тренд, мы его тоже подхватили. Экономика в последние годы в этой области очень здорово развивается, так что будет запрос на кадры", - сказал Абрамов. Как отметил эксперт, 74% молодых россиян считают, что работать в сфере креативных индустрий престижно, однако работать в этой области пока хотели бы 39% молодежи в России. "В основном, люди сомневаются, что они такие креаторы, считают, что в креативных индустриях должны работать только творческие люди. Но на самом деле это далеко не так: в креативных индустриях работают очень много разных специалистов, человек может раскрыться там совершенно в разных ипостасях", - пояснил он. Абрамов подчеркнул, что главная идея креативных индустрий - не просто придумать проект, но и сделать из него хороший продукт, который можно будет продать. "Основная проблема - неинформированность. Надо больше рассказывать об этом - какие там профессии, как люди могут в них раскрыться", - сказал гендиректор Фонда содействия изучению общественного мнения. Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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40
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технологии, россия, бизнес, владивосток, вэф
Технологии, РОССИЯ, Бизнес, Владивосток, ВЭФ
02:16 03.09.2026
 
Эксперт рассказал о тренде в сфере креативных индустрий

Эксперт Абрамов: запрос на кадры в сфере креативных индустрий в России будет расти

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Запрос на кадры в сфере креативных индустрий в России будет расти, это мировой тренд, который подхватили и в РФ, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2026 генеральный директор Фонда содействия изучению общественного мнения, председатель общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов.
"Креативные индустрии будут расти, это мировой тренд, мы его тоже подхватили. Экономика в последние годы в этой области очень здорово развивается, так что будет запрос на кадры", - сказал Абрамов.
Как отметил эксперт, 74% молодых россиян считают, что работать в сфере креативных индустрий престижно, однако работать в этой области пока хотели бы 39% молодежи в России.
"В основном, люди сомневаются, что они такие креаторы, считают, что в креативных индустриях должны работать только творческие люди. Но на самом деле это далеко не так: в креативных индустриях работают очень много разных специалистов, человек может раскрыться там совершенно в разных ипостасях", - пояснил он.
Абрамов подчеркнул, что главная идея креативных индустрий - не просто придумать проект, но и сделать из него хороший продукт, который можно будет продать.
"Основная проблема - неинформированность. Надо больше рассказывать об этом - какие там профессии, как люди могут в них раскрыться", - сказал гендиректор Фонда содействия изучению общественного мнения.
Восточный экономический форум проходит 1-4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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