https://1prime.ru/20260903/ekspert-872959549.html
Золото можно производить на атомных электростанциях, считает эксперт
Золото можно производить на атомных электростанциях, считает эксперт - 03.09.2026, ПРАЙМ
Золото можно производить на атомных электростанциях, считает эксперт
Золото технически возможно производить на атомных электростанциях из других химических элементов, но это пока лишь теория ученых: ради этого никто не станет... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T04:54+0300
2026-09-03T04:54+0300
2026-09-03T04:54+0300
промышленность
сша
владивосток
вэф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872959549.jpg?1788400468
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Золото технически возможно производить на атомных электростанциях из других химических элементов, но это пока лишь теория ученых: ради этого никто не станет нарушать макроэкономический баланс, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума президент полиметаллического холдинга "Селигдар" Александр Хрущ.
Прошлым летом в США стартап заявил, что решил алхимическую проблему превращения ртути в золото. Marathon Fusion предложил ввести изотоп ртути в зону воспроизводства ядерного реактора и использовать высокоэнергетические нейтроны для его превращения в ртуть-197. Это нестабильный изотоп, который затем распадается примерно за 64 часа, образуя золото-197, единственный стабильный изотоп этого металла.
"Да, такое золото можно получить. Но в синтезе металла при помощи ядерного реактора больше вопросов, чем ответов. Это золото получается из изотопа ртути. Первый - что делать с металлом после синтеза, ведь оно будет радиоактивное? Подождать лет 18-20? А что насчет хранения? Оно ведь не может просто лежать в поле", - сказал Хрущ.
По его оценке, если загрузить все действующие ядерные реакторы по максимуму и начать в них синтез золота, то можно получить 2,5 тысячи тонн.
"Но это взгляд и эксперимент американских ученых. В СССР в 1960-х годах ученые получили изотоп золота из изотопа свинца. Может, попробовать из свинца? На самом деле это все пока лишь теория", - продолжил собеседник агентства.
Он напомнил, что золото - не просто красивый металл, оно обеспечивает "некоторое равновесие, баланс внутри человечества". Например, обычно в период масштабных экономических кризисов в мире золото выступает как защитный актив, стабилизирующий мировую финансовую систему.
"Представляете, что будет, если его (баланс - ред.) обрушит алхимическая реакция?" - задается он вопросом.
Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
сша
владивосток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, сша, владивосток, вэф
Промышленность, США, Владивосток, ВЭФ
Золото можно производить на атомных электростанциях, считает эксперт
Глава "Селигдара" Хрущ: золото можно производить на атомных электростанциях
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Золото технически возможно производить на атомных электростанциях из других химических элементов, но это пока лишь теория ученых: ради этого никто не станет нарушать макроэкономический баланс, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума президент полиметаллического холдинга "Селигдар" Александр Хрущ.
Прошлым летом в США стартап заявил, что решил алхимическую проблему превращения ртути в золото. Marathon Fusion предложил ввести изотоп ртути в зону воспроизводства ядерного реактора и использовать высокоэнергетические нейтроны для его превращения в ртуть-197. Это нестабильный изотоп, который затем распадается примерно за 64 часа, образуя золото-197, единственный стабильный изотоп этого металла.
"Да, такое золото можно получить. Но в синтезе металла при помощи ядерного реактора больше вопросов, чем ответов. Это золото получается из изотопа ртути. Первый - что делать с металлом после синтеза, ведь оно будет радиоактивное? Подождать лет 18-20? А что насчет хранения? Оно ведь не может просто лежать в поле", - сказал Хрущ.
По его оценке, если загрузить все действующие ядерные реакторы по максимуму и начать в них синтез золота, то можно получить 2,5 тысячи тонн.
"Но это взгляд и эксперимент американских ученых. В СССР в 1960-х годах ученые получили изотоп золота из изотопа свинца. Может, попробовать из свинца? На самом деле это все пока лишь теория", - продолжил собеседник агентства.
Он напомнил, что золото - не просто красивый металл, оно обеспечивает "некоторое равновесие, баланс внутри человечества". Например, обычно в период масштабных экономических кризисов в мире золото выступает как защитный актив, стабилизирующий мировую финансовую систему.
"Представляете, что будет, если его (баланс - ред.) обрушит алхимическая реакция?" - задается он вопросом.
Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.