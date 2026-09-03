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Золото можно производить на атомных электростанциях, считает эксперт - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Золото можно производить на атомных электростанциях, считает эксперт
Золото можно производить на атомных электростанциях, считает эксперт - 03.09.2026, ПРАЙМ
Золото можно производить на атомных электростанциях, считает эксперт
Золото технически возможно производить на атомных электростанциях из других химических элементов, но это пока лишь теория ученых: ради этого никто не станет... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T04:54+0300
2026-09-03T04:54+0300
промышленность
сша
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Золото технически возможно производить на атомных электростанциях из других химических элементов, но это пока лишь теория ученых: ради этого никто не станет нарушать макроэкономический баланс, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума президент полиметаллического холдинга "Селигдар" Александр Хрущ. Прошлым летом в США стартап заявил, что решил алхимическую проблему превращения ртути в золото. Marathon Fusion предложил ввести изотоп ртути в зону воспроизводства ядерного реактора и использовать высокоэнергетические нейтроны для его превращения в ртуть-197. Это нестабильный изотоп, который затем распадается примерно за 64 часа, образуя золото-197, единственный стабильный изотоп этого металла. "Да, такое золото можно получить. Но в синтезе металла при помощи ядерного реактора больше вопросов, чем ответов. Это золото получается из изотопа ртути. Первый - что делать с металлом после синтеза, ведь оно будет радиоактивное? Подождать лет 18-20? А что насчет хранения? Оно ведь не может просто лежать в поле", - сказал Хрущ. По его оценке, если загрузить все действующие ядерные реакторы по максимуму и начать в них синтез золота, то можно получить 2,5 тысячи тонн. "Но это взгляд и эксперимент американских ученых. В СССР в 1960-х годах ученые получили изотоп золота из изотопа свинца. Может, попробовать из свинца? На самом деле это все пока лишь теория", - продолжил собеседник агентства. Он напомнил, что золото - не просто красивый металл, оно обеспечивает "некоторое равновесие, баланс внутри человечества". Например, обычно в период масштабных экономических кризисов в мире золото выступает как защитный актив, стабилизирующий мировую финансовую систему. "Представляете, что будет, если его (баланс - ред.) обрушит алхимическая реакция?" - задается он вопросом. Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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5
4.7
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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40
192
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промышленность, сша, владивосток, вэф
Промышленность, США, Владивосток, ВЭФ
04:54 03.09.2026
 
Золото можно производить на атомных электростанциях, считает эксперт

Глава "Селигдара" Хрущ: золото можно производить на атомных электростанциях

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Золото технически возможно производить на атомных электростанциях из других химических элементов, но это пока лишь теория ученых: ради этого никто не станет нарушать макроэкономический баланс, заявил в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума президент полиметаллического холдинга "Селигдар" Александр Хрущ.
Прошлым летом в США стартап заявил, что решил алхимическую проблему превращения ртути в золото. Marathon Fusion предложил ввести изотоп ртути в зону воспроизводства ядерного реактора и использовать высокоэнергетические нейтроны для его превращения в ртуть-197. Это нестабильный изотоп, который затем распадается примерно за 64 часа, образуя золото-197, единственный стабильный изотоп этого металла.
"Да, такое золото можно получить. Но в синтезе металла при помощи ядерного реактора больше вопросов, чем ответов. Это золото получается из изотопа ртути. Первый - что делать с металлом после синтеза, ведь оно будет радиоактивное? Подождать лет 18-20? А что насчет хранения? Оно ведь не может просто лежать в поле", - сказал Хрущ.
По его оценке, если загрузить все действующие ядерные реакторы по максимуму и начать в них синтез золота, то можно получить 2,5 тысячи тонн.
"Но это взгляд и эксперимент американских ученых. В СССР в 1960-х годах ученые получили изотоп золота из изотопа свинца. Может, попробовать из свинца? На самом деле это все пока лишь теория", - продолжил собеседник агентства.
Он напомнил, что золото - не просто красивый металл, оно обеспечивает "некоторое равновесие, баланс внутри человечества". Например, обычно в период масштабных экономических кризисов в мире золото выступает как защитный актив, стабилизирующий мировую финансовую систему.
"Представляете, что будет, если его (баланс - ред.) обрушит алхимическая реакция?" - задается он вопросом.
Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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