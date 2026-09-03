https://1prime.ru/20260903/ekspert-872962370.html

Эксперт рассказал, как защитить счет цифрового рубля

Эксперт рассказал, как защитить счет цифрового рубля - 03.09.2026, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как защитить счет цифрового рубля

Использование только официального приложения своего банка является главным правилом безопасности при работе с цифровым рублем, сообщил РИА Новости директор по... | 03.09.2026, ПРАЙМ

2026-09-03T06:37+0300

2026-09-03T06:37+0300

2026-09-03T06:37+0300

финансы

технологии

банки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/872962370.jpg?1788406673

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Использование только официального приложения своего банка является главным правилом безопасности при работе с цифровым рублем, сообщил РИА Новости директор по продукту компании-разработчика программного обеспечения "Стахановец" Алексей Миронов. "Как защитить счет цифрового рубля: главное - используйте только официальное приложение своего банка для всех операций с цифровым рублем. Никаких других программ, кошельков или расширений для браузера устанавливать не нужно. Если это просят, то это мошенники", - говорит эксперт. Также не стоит переходить по ссылкам из сообщений, которые предлагают оформить, активировать или защитить счет цифрового рубля, добавляет Миронов. "Не сообщайте никому коды из смс, пароли от приложения и не допускайте посторонних к удаленной настройке вашего устройства. Сотрудники банка и Центробанка никогда не запрашивают эти данные по телефону", - добавляет он. Кроме того, эксперт советует игнорировать любые сообщения о том, что кошелек уже якобы открыт, на него зачислены деньги или он требует срочной активации. Такие уведомления не являются реальными сообщениями банка, поясняет Миронов. При этом, если человек все же перевел деньги или передал данные мошенникам, эксперт рекомендует сразу заблокировать доступ к мобильному банку и обратиться в банк и полицию. Цифровой рубль - это новая форма национальной валюты. С 1 сентября можно открывать цифровые кошельки через приложения крупнейших банков - на главной странице должна быть кнопка с соответствующим логотипом. На первом этапе установлен ежемесячный лимит на пополнение цифрового кошелька в размере 300 тысяч рублей, но деньгами на самой платформе можно будет свободно распоряжаться, а все операции для россиян будут бесплатными, говорила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в интервью РИА Новости. Оплату в цифровых рублях с сентября должны принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 миллионов рублей, постепенно такая обязанность появится и у более мелких продавцов.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, технологии, банки