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Эксперт рассказал, от чего зависят цены на золото - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, от чего зависят цены на золото
Эксперт рассказал, от чего зависят цены на золото - 03.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, от чего зависят цены на золото
Мировые цены на золото зависят от ряда экономических факторов, включая уровень госдолга США - чем он выше, тем дороже становится драгоценный металл, рассказал в | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T10:47+0300
2026-09-03T10:47+0300
мировая экономика
сша
владивосток
вэф
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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на золото зависят от ряда экономических факторов, включая уровень госдолга США - чем он выше, тем дороже становится драгоценный металл, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума президент полиметаллического холдинга "Селигдар" Александр Хрущ. "В перспективе 2-3 лет на формирование цен больше будет влиять макроэкономика. Что происходит с долларом, как он ценится, какой госдолг США? На сегодняшний момент он уже впервые превысил 40 триллионов долларов, и сколько будет в ближайшее время - непонятно", - сказал он. Президент полиметаллического холдинга выразил мнение, что к 2030 году госдолг США может достигнуть отметки в 100 триллионов долларов, что подтолкнет цены на драгметалл вверх. В краткосрочной перспективе Хрущ ожидает, что стоимость золота составит 4-5 тысяч долларов за унцию. Однако, как он уточнил, назвать конкретную цену практически невозможно в связи с большой волатильностью на рынке, которая зависит во многом от новостного потока. Биржевые цены на золото в августе выросли на 9% по сравнению с июлем. В начале осени стоимость драгметалла приступила к снижению - 1 сентября показатель впервые с 19 августа находился ниже отметки в 4400 долларов. В среду стоимость золота показала небольшой рост, максимум за день - 4444 доллара за тройскую унцию. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ. Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
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40
192
40
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4.7
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40
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40
мировая экономика, сша, владивосток, вэф
Мировая экономика, США, Владивосток, ВЭФ
10:47 03.09.2026
 
Эксперт рассказал, от чего зависят цены на золото

Президент "Селигдара" Хрущ: цены на золото зависят от уровня госдолга США

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на золото зависят от ряда экономических факторов, включая уровень госдолга США - чем он выше, тем дороже становится драгоценный металл, рассказал в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума президент полиметаллического холдинга "Селигдар" Александр Хрущ.
"В перспективе 2-3 лет на формирование цен больше будет влиять макроэкономика. Что происходит с долларом, как он ценится, какой госдолг США? На сегодняшний момент он уже впервые превысил 40 триллионов долларов, и сколько будет в ближайшее время - непонятно", - сказал он.
Президент полиметаллического холдинга выразил мнение, что к 2030 году госдолг США может достигнуть отметки в 100 триллионов долларов, что подтолкнет цены на драгметалл вверх.
В краткосрочной перспективе Хрущ ожидает, что стоимость золота составит 4-5 тысяч долларов за унцию. Однако, как он уточнил, назвать конкретную цену практически невозможно в связи с большой волатильностью на рынке, которая зависит во многом от новостного потока.
Биржевые цены на золото в августе выросли на 9% по сравнению с июлем. В начале осени стоимость драгметалла приступила к снижению - 1 сентября показатель впервые с 19 августа находился ниже отметки в 4400 долларов. В среду стоимость золота показала небольшой рост, максимум за день - 4444 доллара за тройскую унцию.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте "Вестника золотопромышленника" (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
 
Мировая экономикаСШАВладивостокВЭФ
 
 
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