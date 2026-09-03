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Эксперт рассказал о росте долговой нагрузки у застройщиков
Эксперт рассказал о росте долговой нагрузки у застройщиков - 03.09.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о росте долговой нагрузки у застройщиков
Текущая ситуация на рынке новостроек провоцирует рост долговой нагрузки у застройщиков, заявил старший директор по корпоративным рейтингам агентства "Эксперт... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T14:33+0300
2026-09-03T14:33+0300
2026-09-03T14:33+0300
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Текущая ситуация на рынке новостроек провоцирует рост долговой нагрузки у застройщиков, заявил старший директор по корпоративным рейтингам агентства "Эксперт РА" Дмитрий Сергиенко на конференции ЕРЗ.
"Охлаждение спроса ведет к более медленным продажам, к медленному наполнению эскроу-счетов и, соответственно, к отражению в отчетности меньших показателей прибыльности", - отметил он.
Помимо падения продаж, на финансовое состояние застройщиков влияют высокая инфляция, подорожание стройматериалов, дорогие кредиты и прочие факторы, уточнил эксперт.
"При этом большинство девелоперов не умерили свои аппетиты к увеличению масштабов бизнеса в не самой благоприятной экономической обстановке и продолжают вкладываться в развитие новых проектов", - добавил Сергиенко.
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недвижимость, бизнес, финансы
Недвижимость, Бизнес, Финансы
Эксперт рассказал о росте долговой нагрузки у застройщиков
Эксперт Сергиенко: ситуация на рынке новостроек провоцирует рост долговой нагрузки
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Текущая ситуация на рынке новостроек провоцирует рост долговой нагрузки у застройщиков, заявил старший директор по корпоративным рейтингам агентства "Эксперт РА" Дмитрий Сергиенко на конференции ЕРЗ.
"Охлаждение спроса ведет к более медленным продажам, к медленному наполнению эскроу-счетов и, соответственно, к отражению в отчетности меньших показателей прибыльности", - отметил он.
Помимо падения продаж, на финансовое состояние застройщиков влияют высокая инфляция, подорожание стройматериалов, дорогие кредиты и прочие факторы, уточнил эксперт.
"При этом большинство девелоперов не умерили свои аппетиты к увеличению масштабов бизнеса в не самой благоприятной экономической обстановке и продолжают вкладываться в развитие новых проектов", - добавил Сергиенко.