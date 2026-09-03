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Эксперты назвали четыре сценария для трансграничных платежей БРИКС - 03.09.2026, ПРАЙМ
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Эксперты назвали четыре сценария для трансграничных платежей БРИКС
Эксперты назвали четыре сценария для трансграничных платежей БРИКС - 03.09.2026, ПРАЙМ
Эксперты назвали четыре сценария для трансграничных платежей БРИКС
Трансграничная торговля и платежи между странами БРИКС могут развиваться по одному из четырех сценариев, ни один из которых не требует создания единой валюты,... | 03.09.2026, ПРАЙМ
2026-09-03T00:31+0300
2026-09-03T00:31+0300
мировая экономика
владивосток
ведомости
росконгресс
вэф
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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Трансграничная торговля и платежи между странами БРИКС могут развиваться по одному из четырех сценариев, ни один из которых не требует создания единой валюты, считают авторы доклада "Инфраструктура трансграничных платежей: четыре сценария для БРИКС", подготовленного к Восточному экономическому форуму-2026 деловым изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс". Наиболее прагматичным эксперты называют сценарий, при котором у каждой из стран объединения сохраняются собственные внутренние платежные системы, а расчеты происходят по двусторонним корреспондентским счетам либо через назначенные банки в валютах сторон. "Сценарий дает наиболее быстрый путь к расширению платежной связности, однако результат будет зависеть прежде всего от ликвидности, правовой определенности и доверия партнеров, а не от количества подключенных технологических каналов", - считают авторы доклада. Но для этого странам нужно гармонизировать регулирование по таким критическим вопросам как признание момента окончательности сделки, распределение ответственности за данные, возврат средств и процедуры оспаривания. Однако все полномочия остаются на национальном уровне. Россия, которая является одним из крупных и экспортеров, и импортеров, может выступать одним из инициаторов сопряжения национальных платежных контуров, и одновременно крупным поставщиком потока для первых торговых коридоров. Второй сценарий предусматривает более глубокую институциональную координацию и постепенное формирование многосторонней токенизированной платформы. Прохождение платежей на ней обеспечивают уполномоченные банки, оперирующие цифровыми валютами национальных центральных банков либо токенами. Россия может получить прямое участие в формировании нового расчетного стандарта, если партнеры согласятся на совместное управление и симметричные права, отмечается в докладе. Третий сценарий предполагает более высокую роль частного сектора в развитии платежной инфраструктуры. Объем трансграничных операций будет расти за счет появления новых посредников и инструментов. "Банки выпускают токенизированные депозиты, а уполномоченные эмитенты – обеспеченные цифровые инструменты. Корпоративные клиенты используют их для круглосуточных расчетов и автоматизации. Государства согласуют минимальные требования к резерву, погашению, идентификации и передаче данных, не создавая общего центрального банка", - объясняют авторы доклада. В четвертом, инерционном сценарии страны объединения продолжают развивать собственные архитектуры, экспериментируя с двух- и многосторонними форматами интеграции. Число маршрутов будет расти, но каждый будет иметь собственную уникальную интеграцию, правой контур и ликвидность. По мнению экспертов, это будет ограничивать темпы финансовой интеграции и затруднять масштабирование, а также создаст риск закрепления коридорного подхода как долгосрочной архитектуры для БРИКС. "В любом случае, наиболее реалистичная платежная интеграция БРИКС начинается не с общей валюты или сложных политических решений, а с пользовательского эффекта и общей способности понимать данные, признавать результат и обеспечивать ликвидность. Единая платформа может стать следствием этой совместимости, но не ее заменой", - говорится в докладе. Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
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1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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192
40
192
40
мировая экономика, владивосток, ведомости, росконгресс, вэф
Мировая экономика, Владивосток, Ведомости, Росконгресс, ВЭФ
00:31 03.09.2026
 
Эксперты назвали четыре сценария для трансграничных платежей БРИКС

"Ведомости": торговля и платежи БРИКС могут развиваться по одному из четырех сценариев

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Трансграничная торговля и платежи между странами БРИКС могут развиваться по одному из четырех сценариев, ни один из которых не требует создания единой валюты, считают авторы доклада "Инфраструктура трансграничных платежей: четыре сценария для БРИКС", подготовленного к Восточному экономическому форуму-2026 деловым изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс".
Наиболее прагматичным эксперты называют сценарий, при котором у каждой из стран объединения сохраняются собственные внутренние платежные системы, а расчеты происходят по двусторонним корреспондентским счетам либо через назначенные банки в валютах сторон.
"Сценарий дает наиболее быстрый путь к расширению платежной связности, однако результат будет зависеть прежде всего от ликвидности, правовой определенности и доверия партнеров, а не от количества подключенных технологических каналов", - считают авторы доклада.
Но для этого странам нужно гармонизировать регулирование по таким критическим вопросам как признание момента окончательности сделки, распределение ответственности за данные, возврат средств и процедуры оспаривания. Однако все полномочия остаются на национальном уровне. Россия, которая является одним из крупных и экспортеров, и импортеров, может выступать одним из инициаторов сопряжения национальных платежных контуров, и одновременно крупным поставщиком потока для первых торговых коридоров.
Второй сценарий предусматривает более глубокую институциональную координацию и постепенное формирование многосторонней токенизированной платформы. Прохождение платежей на ней обеспечивают уполномоченные банки, оперирующие цифровыми валютами национальных центральных банков либо токенами. Россия может получить прямое участие в формировании нового расчетного стандарта, если партнеры согласятся на совместное управление и симметричные права, отмечается в докладе.
Третий сценарий предполагает более высокую роль частного сектора в развитии платежной инфраструктуры. Объем трансграничных операций будет расти за счет появления новых посредников и инструментов.
"Банки выпускают токенизированные депозиты, а уполномоченные эмитенты – обеспеченные цифровые инструменты. Корпоративные клиенты используют их для круглосуточных расчетов и автоматизации. Государства согласуют минимальные требования к резерву, погашению, идентификации и передаче данных, не создавая общего центрального банка", - объясняют авторы доклада.
В четвертом, инерционном сценарии страны объединения продолжают развивать собственные архитектуры, экспериментируя с двух- и многосторонними форматами интеграции. Число маршрутов будет расти, но каждый будет иметь собственную уникальную интеграцию, правой контур и ликвидность.
По мнению экспертов, это будет ограничивать темпы финансовой интеграции и затруднять масштабирование, а также создаст риск закрепления коридорного подхода как долгосрочной архитектуры для БРИКС.
"В любом случае, наиболее реалистичная платежная интеграция БРИКС начинается не с общей валюты или сложных политических решений, а с пользовательского эффекта и общей способности понимать данные, признавать результат и обеспечивать ликвидность. Единая платформа может стать следствием этой совместимости, но не ее заменой", - говорится в докладе.
Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ.
 
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